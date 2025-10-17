Prinţul Andrew al Marii Britanii, implicat în scandalul Epstein, renunţă la titlul său regal / Fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea neagă acuzațiile care i se aduc
Prinţul Andrew, implicat în scandaluri în legătură cu relaţia sa cu agresorul sexual american Jeffrey Epstein, a anunţat vineri seară că renunţă la titlul său regal, negând însă categoric acuzaţiile aduse, transmite AFP, citată de Agerpres.
„După ce am vorbit cu regele (Charles al III-lea, fratele său mai mare) şi cu familia mea, am ajuns la concluzia că acuzaţiile continue împotriva mea sunt în detrimentul muncii Majestăţii Sale şi a familiei regale. Am decis, aşa cum am făcut-o întotdeauna, să prioritizez datoria mea faţă de familia şi ţara mea”, potrivit unei declaraţii a prinţului.
„Nu voi mai folosi titlul meu sau onorurile pe care le conferă”, a continuat prinţul, care se retrăsese deja din viaţa publică în urmă cu cinci ani sub presiunea scandalului Epstein.
