G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Prinţul Andrew al Marii Britanii, implicat în scandalul Epstein, renunţă la titlul…

Prinţul Andrew al Marii Britanii, implicat în scandalul Epstein, renunţă la titlul său regal / Fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea neagă acuzațiile care i se aduc

Articole17 Oct • 875 vizualizări 0 comentarii

Prinţul Andrew, implicat în scandaluri în legătură cu relaţia sa cu agresorul sexual american Jeffrey Epstein, a anunţat vineri seară că renunţă la titlul său regal, negând însă categoric acuzaţiile aduse, transmite AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„După ce am vorbit cu regele (Charles al III-lea, fratele său mai mare) şi cu familia mea, am ajuns la concluzia că acuzaţiile continue împotriva mea sunt în detrimentul muncii Majestăţii Sale şi a familiei regale. Am decis, aşa cum am făcut-o întotdeauna, să prioritizez datoria mea faţă de familia şi ţara mea”, potrivit unei declaraţii a prinţului.

„Nu voi mai folosi titlul meu sau onorurile pe care le conferă”, a continuat prinţul, care se retrăsese deja din viaţa publică în urmă cu cinci ani sub presiunea scandalului Epstein.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.