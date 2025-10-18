ANALIZĂ Revolte cu meme și anime: Protestele Gen Z zguduie planeta

Confruntările dintre protestatarii antiguvernamentali și forțele de ordine în capitala peruană Lima s-au soldat miercuri cu moartea unui bărbat și cu rănirea a peste 100 de persoane, printre care numeroși polițiști. Manifestațiile de miercuri au fost organizate în principal de tineri care cer clasei politice să facă mai mult pentru a combate nivelurile ridicate de criminalitate și corupție din țară. De cealaltă parte a globului, președintele malgaș Andry Rajoelina a fost forțat să părăsească puterea și țara în urma unei revolte militare, care a marcat punctul culminant al mai multor săptămâni de proteste ale “Generației Z Madagascar,” parte a unui val de demonstrații care se răspândește în întreaga lume, alimentat de nemulțumirea generațională față de guverne și de furia tot mai mare a tinerilor.

Un val de proteste conduse de Generația Z s-a răspândit pe glob

Tinerii au ieșit în stradă împotriva corupției, inegalității și abuzurilor guvernamentale

În Peru, moartea unui tânăr artist în timpul confruntărilor de la Lima a amplificat furia față de clasa politică, în timp ce în Madagascar, protestele tinerilor au dus la o lovitură de stat militară și la căderea președintelui

Mișcările, majoritar fără lideri, sunt alimentate de frustrarea unei generații crescute în era digitală, care folosește rețelele sociale pentru a se organiza, mobiliza și solidariza peste granițe

Simbolul comun al protestelor a devenit steagul inspirat din anime-ul “One Piece”

Generația Z redefinește activismul, internetul devenind o platformă de revoltă globală, capabilă să provoace căderi de guverne și schimbări politice rapide

Proteste în Peru

Confruntările dintre protestatarii antiguvernamentali și poliția anti-revoltă din Peru s-au soldat miercuri cu moartea unui bărbat de 32 de ani și cu rănirea a peste o sută de persoane, printre care și numeroși polițiști, transmite BBC.

Manifestațiile de la Lima au fost organizate în principal de tineri peruani care cer politicienilor să acționeze mai ferm împotriva corupției și a criminalității tot mai ridicate din țara sud-americană.

Protestele au izbucnit la mai puțin de o săptămână după ce José Jerí a depus jurământul ca președinte interimar, în urma demiterii predecesoarei sale, Dina Boluarte.

Președintele Jerí a declarat că protestul a fost infiltrat de indivizi violenți care urmăreau să provoace haos și a anunțat declanșarea unei anchete privind circumstanțele morții protestatarului. Pe platforma X, Jerí a transmis că “regretă moartea” lui Eduardo Ruiz Sáenz, un artist underground, fără a oferi însă detalii suplimentare despre cauzele decesului.

La rândul ei, deputata de stânga Ruth Luque a afirmat că “informațiile preliminare” indică faptul că artistul hip-hop ar fi fost ucis prin împușcare în piept. Ea a postat o fotografie pe rețelele sociale în care poate fi văzută discutând cu personalul spitalului unde au fost transportați numeroși răniți.

Presa locală a citat martori care susțin că au văzut că muzicianul a fost împușcat de un bărbat despre care afirmă că era un polițist în civil. În replică, președintele Jerí a promis o investigație “pentru a determina obiectiv ce s-a întâmplat și cine este responsabil.”

BBC a reamintit că José Jerí, membru al partidului conservator Somos Perú, a fost învestit în funcție vinerea trecută, după ce președinta Boluarte a fost destituită pentru “incapacitate morală permanentă.” Considerată unul dintre cei mai impopulari lideri din lume, cu o rată de aprobare cuprinsă între 2 și 4%, mandatul lui Boluarte a fost marcat de proteste frecvente, scandaluri și numeroase anchete, precum și de o creștere accentuată a violenței provocate de bande.

Printre anchetele care au vizat-o pe fosta președintă se numără și una de corupție, supranumită “Rolexgate,” legată de acuzațiile conform cărora ar fi acceptat ceasuri Rolex drept mită.

O altă investigație a urmărit să stabilească dacă și-a abandonat funcția în perioada în care nu a numit un președinte interimar în timpul unei absențe motivate de o operație la nas. Iar în iulie, decizia sa de a-și dubla salariul – ajungând la aproape de 35 de ori valoarea salariului minim lunar din Peru – a fost întâmpinată cu indignare și ironii din partea opiniei publice. (https://www.bbc.com/news/articles/c9vrd4yjj0no)

În sfârșit, în ianuarie 2023, la doar câteva săptămâni după preluarea mandatului de către Boluarte, autoritățile au deschis o anchetă împotriva ei și a unor miniștri importanți, sub acuzațiile de “genocid, omor calificat și vătămări corporale grave.”

Investigația a fost declanșată după moartea a peste 50 de susținători ai fostului președinte Pedro Castillo, uciși în timpul unei represiuni guvernamentale împotriva protestelor care cereau demisia lui Boluarte și organizarea de alegeri anticipate. De altfel, în primele trei luni ale mandatului lui Boluarte, au fost înregistrate peste 500 de proteste împotriva guvernării sale.

Revenind la José Jerí, trebuie spus că acesta este al șaptelea lider care preia conducerea țării sud-americane în ultimii opt ani. Dina Boluarte a fost al șaselea lider al națiunii andine din 2018 încoace. Trei dintre foștii președinți ai țării se află în prezent în închisoare.

În calitate de președinte al Parlamentului, Jerí era următorul în linia succesorală și urmează să conducă țara până la alegerile prezidențiale programate pentru aprilie anul viitor. Totuși, la doar câteva zile după preluarea mandatului, furia față de “clasa politică” s-a amplificat, iar mii de peruani au ieșit în stradă cerând “un nou început.”

Protestatarii solicită măsuri urgente împotriva corupției și criminalității, în special a valului de extorcări prin care șoferii de autobuze și taxiuri sunt amenințați de bande de crimă organizată.

Tinerii activiști au organizat manifestații în mai multe orașe importante și au cerut ca Jerí să se retragă și să fie înlocuit de un deputat independent. Într-un mesaj publicat pe TikTok, un protestatar care se prezintă drept “Lando” a acuzat partidul lui Jerí că a susținut-o anterior pe Boluarte, a cărei popularitate se prăbușise înainte de demitere.

Somos Perú, care în trecut o sprijinise pe Boluarte, s-a întors împotriva acesteia săptămâna trecută și s-a alăturat celor care au cerut destituirea ei.

Analiștii consideră că atacul armat din 8 octombrie asupra unei trupe muzicale și scandalul public care a urmat au făcut imposibilă menținerea fostei președinte în funcție. Dina Boluarte a rămas în Peru și a declarat că va colabora cu autoritățile în cadrul anchetelor care o vizează.

Revoltă în Madagascar

În Madagascar, o țară insulară situată în Oceanul Indian, în largul coastei de sud-est a Africii, președintele a fost înlăturat de la putere printr-o lovitură de stat militară, după o revoltă de mai multe săptămâni condusă de protestatari din Generația Z.

Armata din Madagascar a preluat puterea marți, imediat după ce parlamentarii au votat demiterea președintelui Andry Rajoelina. Luni seara, acesta anunțase, dintr-o locație necunoscută, că a fugit din țară de teamă pentru viața sa, după ce o unitate militară de elită s-a alăturat protestatarilor.

Liderul rebeliunii militare din Madagascar a declarat miercuri, într-un interviu pentru Associated Press, că “preia funcția de președinte,” adăugând că forțele armate vor conduce insula pentru o perioadă cuprinsă între 18 luni și doi ani, până la organizarea de noi alegeri. Colonelul Michael Randrianirina, care a condus revolta soldaților ce l-a înlăturat de la putere pe președintele Rajoelina, a spus că se așteaptă să depună jurământul ca nou lider al țării în următoarele câteva zile.

Nemulțumiți de penele cronice de curent și de lipsa apei potabile, tinerii din Madagascar au ieșit pentru prima dată în stradă, în capitala Antananarivo, pe 25 septembrie. Mișcarea a fost organizată în mare parte de grupul “Gen Z Madagascar,” o mișcare fără lideri, coordonată prin rețelele sociale.

Logo-ul oficial al grupului, folosit pe platformele online, este simbolul din anime-ul ”One Piece,” adaptat pentru Madagascar prin înlocuirea pălăriei de paie cu satroka, o pălărie tradițională purtată de etnia Betsileo.

Așa cum s-a întâmplat și în Nepal, Indonezia sau alte țări, protestele din Madagascar – fostă colonie franceză, cu o populație de circa 30 de milioane de oameni, dintre care jumătate trăiesc în sărăcie extremă – au evoluat rapid de la revendicări legate de nevoile de bază la un val de furie împotriva inegalității, corupției și impunității politice.

La scurt timp după debutul manifestațiilor, tinerii protestatari din Madagascar, unde vârsta mediană este de doar 19 ani, au început să ceară demisia lui Rajoelina (51 de ani), care ajunsese pentru prima dată la putere în 2009, tot în urma unei lovituri de stat susținute de armată.

“Pur și simplu nu mai putem suporta,” a declarat To Ranaivoharijao, membru al echipei de comunicare Gen Z Madagascar, într-un interviu acordat luna aceasta. “Președintele construiește un teleferic în capitală, în timp ce majoritatea populației suferă de malnutriție, lipsa apei potabile și întreruperi de curent,” a adăugat el într-un mesaj online.

Autoritățile malgașe au răspuns protestelor cu forță, martorii relatând despre folosirea pe scară largă a gazelor lacrimogene, gloanțelor de cauciuc și chiar a armelor de foc.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, cel puțin 22 de persoane au fost ucise în timpul protestelor din Madagascar. Guvernul contestă acest număr.

Protestatarii locali afirmă că s-au inspirat din mișcările tinerilor din Nepal și alte țări care s-au ridicat împotriva elitelor conducătoare.

Miercuri, Ranaivoharijao a spus că membrii Gen Z Madagascar și studenții protestatari sunt “ușurați” de schimbarea de regim, deși societatea civilă “rămâne sceptică și neîncrezătoare.”

“Dar aceștia sunt o minoritate. Tinerii sărbătoresc,” a spus el. “Vom rămâne vigilenți și implicați în dialog. Sperăm ca totul să decurgă bine,” a adăugat activistul, menționând că nimeni “nu ar putea face mai rău decât a făcut Rajoelina.”

Furie globală

Cabinetul din Antananarivo este al doilea guvern răsturnat de protestatarii din Generația Z în ultimele săptămâni, după ce premierul din Nepal, K.P. Sharma Oli, a demisionat luna trecută în urma unor proteste declanșate de indignarea provocată de interzicerea rețelelor sociale și corupția autorităților din această națiune himalayană. Demonstrațiile au culminat cu incendierea locuințelor unor lideri de rang înalt, precum și a clădirii Parlamentului din Kathmandu.

Tinerii din Generația Z, revoltați de dificultățile economice, corupția autorităților și nedreptățile percepute, au devenit actori centrali într-un nou val de mișcări antiguvernamentale care au cuprins lumea, de la Indonezia, Filipine și Timorul de Est, până la Peru și Maroc.

AP a precizat că aceste proteste au fost declanșate de nemulțumiri specifice, dar sunt alimentate de probleme care mocnesc de ani de zile: inegalitatea tot mai mare, incertitudinea economică, corupția și nepotismul liderilor politici.

Însă toate protestele un element comun: sunt în mare parte mișcări fără lideri, formate în principal din tineri care se identifică drept “Generația Z,” adică cei născuți aproximativ între 1996 și 2010 – prima generație care a crescut complet în era internetului.

“Ceea ce leagă aceste proteste conduse de tineri este sentimentul comun că sistemele politice tradiționale nu răspund preocupărilor generației lor – fie că este vorba despre corupție, schimbări climatice sau inegalitate economică. Protestul devine, astfel, o reacție logică atunci când canalele instituționale par blocate,” a declarat Sam Nadel, director al Social Change Lab, o organizație non-guvernamentală din Marea Britanie care studiază mișcările sociale și protestele.

Deși revendicările diferă de la o țară la alta, majoritatea acestor mișcări au fost declanșate de abuzurile sau de neglijența guvernelor, iar în unele cazuri, protestatarii s-au confruntat cu violență și represiune brutală din partea forțelor de ordine, a scris AP.

În Maroc, un grup fără lideri, numit Gen Z 212 – după prefixul telefonic al țării – a ieșit în stradă cerând servicii publice mai bune și investiții mai mari în sănătate și educație.

Protestele conduse de tineri au fost alimentate, în parte, de nemulțumirea față de faptul că guvernul acordă prioritate proiectelor de infrastructură pentru Cupa Mondială 2030 în detrimentul serviciilor publice esențiale. Mulți tineri marocani consideră investițiile în stadioane și facilități conexe drept o utilizare greșită a resurselor, mai ales în contextul unui șomaj ridicat, al degradării sistemului educațional și al serviciilor medicale insuficiente. Sloganuri precum “Sănătatea pe primul loc, nu vrem Cupa Mondială” au scos în evidență discrepanța tot mai mare dintre prioritățile statului și nevoile reale ale populației.

În Indonezia, demonstrațiile sângeroase izbucnite pe fondul privilegiilor parlamentarilor și al creșterii costului vieții l-au forțat pe președinte să-și remanieze echipa economică și de securitate.

Jakarta și alte orașe au fost zguduite de proteste declanșate de tineri muncitori și studenți împotriva concedierilor și a majorării taxelor. Deși efectele politice imediate sunt încă în evoluție, agitația a intensificat presiunea asupra administrației președintelui Prabowo Subianto, aducând în prim-plan nemulțumirile economice ale populației.

Cea mai cunoscută mișcare etichetată drept “protest al Generației Z” a fost revolta din Nepal, care a culminat cu demisia premierului în septembrie. Protestatarii s-au inspirat din mișcările de succes din Asia de Sud – în special din Sri Lanka (2022) și Bangladesh (2024) – care au dus la înlăturarea regimurilor aflate la putere în acele țări. La fel s-a întâmplat și în Madagascar, unde manifestanții au declarat că au fost inspirați în special de mișcările de revoltă ale tinerilor din Nepal și Sri Lanka.

În Filipine, marile universități din Manila au fost cuprinse de greve studențești și mitinguri de amploare, în timp ce tinerii filipinezi au cerut explicații în legătură cu acuzațiile de corupție legate de proiectele de infrastructură. Protestele coordonate au evidențiat influența tot mai mare a mișcărilor studențești în modelarea dezbaterii naționale.

La Dili, în Timorul de Est, studenții au organizat sit-in-uri și marșuri după ce parlamentarii au aprobat achiziția de mașini noi și pensii generoase pentru membrii legislativului. Reacția publică puternică i-a forțat pe parlamentari să dea înapoi, demonstrând cum activismul tinerilor poate influența direct politicile guvernamentale.

Newsweek a scris și despre Kenya, care a fost scena unor mobilizări repetate ale Generației Z. Cele mai recente proteste au izbucnit după moartea bloggerului și profesorului Albert Omondi Ojwang, pe care manifestanții au pus-o pe seama abuzurilor poliției.

Furia s-a concentrat, de asemenea, pe creșterea costului vieții și pe percepția de indiferență a guvernului. Protestele din 2024 împotriva proiectului de lege fiscală au reușit să determine retragerea unor creșteri de taxe, dovedind influența reală a mișcării asupra politicilor publice.

Prăbușirea acoperișului unei gări din Novi Sad a declanșat o mișcare anticorupție și în Serbia, care persistă de luni întregi. Studenții și tinerii continuă să ceară responsabilitate din partea autorităților, transformând țara balcanică într-unul dintre cele mai vizibile exemple de activism al Generației Z din Europa.

În sfârșit, protestele din Bangladesh au izbucnit în urma controversatului sistem de cote pentru locurile din serviciul public, studenții cerând acces echitabil și transparență în procesul de angajare. Mișcarea a influențat dezbaterile naționale privind politica de ocupare a forței de muncă și a scos la iveală frustrările profunde față de corupție, demonstrând forța mobilizării tinerilor.

Steagul anime și mobilizare online

Pe fondul acestei revolte globale a tinerilor, un simbol pop-culture unic a devenit emblema mișcărilor de protest: un steag negru cu un craniu zâmbitor purtând o pălărie de paie. Steagul, care înfățișează un craniu Jolly Roger, provine din seria manga “One Piece,” ale cărei personaje principale – Pirații Pălăriei de Paie – se revoltă împotriva unei lumi nedrepte și sfidează puterile corupte.

Tinerii protestatari din Madagascar și din alte țări reinterpretează, potrivit experților în anime, lupta acestor personaje fictive împotriva injustiției ca pe propria lor luptă din lumea reală.

“Este probabil ca acești tineri să se identifice cu protagoniștii din anime, care sunt adesea prezentați ca minorități marginalizate, ignorate și neînțelese de societățile lor,” a explicat Katsuya Izumi, lector principal în studii de limbă și cultură la Trinity College din Connecticut, citat de NBC News.

Potrivit Guinness World Records, seria “One Piece,” creată în 1997 de japonezul Eiichiro Oda, deține recordul pentru cel mai mare număr de exemplare publicate ale unei serii de benzi desenate realizate de un singur autor – peste o jumătate de miliard.

Seria a fost tradusă în 40 de limbi și adaptată în seriale animate, filme de lungmetraj, jocuri de cărți, jocuri video și o versiune live-action pe Netflix, creând astfel “un limbaj subcultural comun,” a explicat Rayna Denison, profesoară de film și arte digitale la Universitatea din Bristol în Marea Britanie.

Personajul principal al seriei, Monkey D. Luffy, este un “simbol al libertății,” a spus Denison. “De aceea, folosirea steagului său Jolly Roger reprezintă o afirmare puternică a acestor valori.”

De exemplu, protestatarii din Nepal au arborat același steag pe porțile complexului guvernamental Singha Durbar și pe sediile ministerelor, multe dintre acestea fiind incendiate. Steagul-simbol a fost ridicat și de mulțimi din Indonezia, Filipine, Maroc și Madagascar.

Săptămâna trecută, în capitala peruană Lima, electricianul David Tafur, în vârstă de 27 de ani, a fluturat același steag în Piața San Martín, locul unde au loc proteste săptămânale. “Luptăm aceeași luptă – împotriva oficialilor corupți care, în cazul nostru, sunt și ucigași,” a spus el, amintind că guvernul Dinei Boluarte s-a menținut la putere din decembrie 2022, în ciuda a peste 500 de proteste și a morții a 50 de civili în confruntările cu poliția.

“În cazul meu, e vorba de indignarea față de abuzul de putere, corupție, crime,” a adăugat el, referindu-se la creșterea accentuată a omorurilor și extorcărilor care afectează țara din 2017, pe fondul unor legi care au slăbit lupta împotriva criminalității.

Un alt lucru care pare comun acestor proteste este folosirea internetului și a rețelelor sociale nu doar pentru mobilizare, ci și pentru a face vizibilă frustrarea tinerilor. Mișcările anterioare – precum Occupy Wall Street (2011), Primăvara Arabă (2010–2012) sau Revoluția Umbrelelor din Hong Kong (2014) – au fost conduse tot de tineri, însă protestatarii Generației Z duc utilizarea internetului la un nou nivel.

“Platformele digitale sunt instrumente puternice pentru a împărtăși informații și a construi legături, dar cele mai eficiente mișcări combină mobilizarea online cu organizarea tradițională în teren, așa cum am văzut în protestele recente,” a explicat Nadel de la Social Change Lab.

Expertul a dat ca exemplu Nepalul, unde, cu doar câteva zile înainte de izbucnirea protestelor violente, guvernul anunțase interzicerea majorității rețelelor sociale pentru neîndeplinirea cerințelor de înregistrare. Mulți tineri nepalezi au considerat măsura o tentativă de a-i reduce la tăcere și au început să folosească VPN-uri pentru a ocoli restricțiile. În zilele următoare, tinerii au utilizat TikTok, Instagram și X pentru a expune stilurile de viață luxoase ale copiilor politicienilor, evidențiind contrastul dintre bogați și săraci, și pentru a anunța mitingurile planificate.

Ulterior, unii au folosit și platforma de chat pentru gameri, Discord, pentru a propune candidați la conducerea interimară a țării.

“Orice mișcare apărută – împotriva corupției sau a nedreptății – se răspândește prin mediul digital. Același lucru s-a întâmplat și în Nepal. Schimbările de acolo s-au propagat la nivel global prin platformele online, influențând și alte țări,” a spus protestatarul Yujan Rajbhandari.

El a adăugat că protestele din Nepal au trezit nu doar tinerii, ci și alte generații. “Ne-am dat seama că suntem cetățeni globali, iar spațiul digital ne leagă pe toți și joacă un rol puternic la scară mondială,” a afirmat Rajbhandari.

Concluzia. Tinerii din întreaga lume ies în aceste zile în stradă într-un număr fără precedent, alimentând un val de proteste conduse de Generația Z care se întinde de la Nairobi la Jakarta si Belgrad, de la Kathmandu la Antananarivo si Manila. În multe țări de pe glob, tinerii se mobilizează în jurul unor nemulțumiri precum corupția, dificultățile economice, colapsul serviciilor publice și restricțiile asupra libertăților digitale.

Comentatorii cred că această creștere globală a mișcărilor de protest evidențiază modul în care o generație conectată digital provoacă structurile tradiționale de putere, modelează politica și redefinește natura protestului în secolul XXI.

Protestele scot însă în evidență și influența politică tot mai mare a unei generații care a crescut într-un context de nesiguranță economică, incertitudine ecologică și conectivitate online aproape permanentă. Spre deosebire de mișcările de tineret din trecut, protestele conduse de Generația Z sunt în mare parte descentralizate, bazându-se pe platforme sociale pentru organizare, comunicare și solidaritate între orașe și granițe. Un steag negru dintr-un anime popular a devenit simbolul major al acestor manifestații.

De partea lor, guvernele întâmpină tot mai mari dificultăți în a răspunde. Nemulțumirile locale pot escalada rapid în mișcări naționale, amplificate de hashtag-uri virale, meme-uri și o cultură digitală comună. Revolta radicală din Nepal, declanșată de interzicerea rețelelor sociale și care a dus la demisia prim-ministrului, arată cât de repede activismul tinerilor poate produce schimbări politice majore.

Pe de altă parte, analiștii remarcă că impulsul din spatele acestor mișcări nu dă semne de încetinire. În locurile unde nemulțumirile se combină cu o capacitate slabă a statului sau cu corupția instituționalizată, tinerii vor continua probabil să conteste autoritatea. Natura descentralizată și digital conectată a activismului Generației Z face ca aceste mișcări să poată reizbucni rapid.

Unele guverne, precum cele din Nepal și Kenya, au făcut deja concesii. Altele, precum cele din Indonezia și Maroc, se confruntă în continuare cu agitație, a scris Newsweek. Momentul este unul dramatic: cu meme, apeluri pe Discord și cu steagul din “One Piece,” Generația Z pare decisă să schimbe din temelii ordinea actuală.

Surse: BBC, NBC News, AP, Newsweek, PBS, Guiness World Records, ohchr.org, X