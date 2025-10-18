Hamas refuză să se dezarmeze în perioada de tranziţie şi vrea să păstreze controlul asupra securităţii din Gaza, susține un oficial de rang înalt al grupării

Hamas intenţionează să îşi menţină controlul asupra securităţii din Fâşia Gaza pe durata unei perioade de tranziţie şi nu poate promite dezarmarea, a declarat pentru Reuters Mohammed Nazzal, membru al biroului politic al grupării, într-un interviu acordat la Doha, transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Declaraţiile sale arată dificultăţile majore cu care se confruntă planul Statelor Unite de a pune capăt războiului din Gaza.

Nazzal a spus că Hamas este dispusă la o încetare a focului de până la cinci ani pentru a permite reconstrucţia teritoriului devastat, dar că garanţiile ulterioare trebuie să ofere ”orizonturi şi speranţă” pentru formarea unui stat palestinian.

El a recunoscut că gruparea nu poate oferi un răspuns clar privind predarea armelor, precizând că ”depinde de natura proiectului” şi de ”cui ar trebui predate armele”.

Casa Albă a evitat să comenteze direct declaraţiile, însă preşedintele Donald Trump a spus joi că ”există un angajament şi presupune că acesta va fi respectat”, fără a preciza dacă Hamas va renunţa la armament.

Conform planului anunţat de Trump pe 29 septembrie, Hamas ar trebui să returneze toţi ostaticii, să se dezarmeze şi să cedeze guvernarea unei comisii tehnocrate supravegheate de un organism internaţional de tranziţie.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a sprijinit planul, afirmând că scopul este ”demontarea capacităţilor militare ale Hamas” şi garantarea faptului că Gaza ”nu va mai reprezenta niciodată o ameninţare pentru Israel”.

Nazzal a confirmat că, în perioada de tranziţie, Hamas va continua să fie prezentă ”pe teren” pentru a asigura ordinea şi a proteja convoaiele de ajutor umanitar de ”hoţi şi bande înarmate”. După această etapă, ar trebui organizate alegeri, a spus el.

Oficialul Hamas a adăugat că gruparea îşi doreşte o perioadă de pace de trei până la cinci ani, ”nu pentru a pregăti un nou război, ci pentru a reconstrui Gaza”, iar viitorul va depinde de statele care pot ”oferi speranţă şi perspective poporului palestinian”.