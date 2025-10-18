Israelul a primit trupul neînsufleţit al unui ostatic, a anunțat biroul prim-ministrului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Israelul a primit un sicriu care conţine trupul unui ostatic decedat, a anunţat biroul prim-ministrului într-un comunicat difuzat vineri seară târziu, conform canalului de știri CNN, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Crucea Roşie a transferat trupul către personalul Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF) şi al Serviciului de Securitate al Israelului (ISA) în Fâşia Gaza.



Trupul va fi identificat în mod oficial la Institutul Naţional de Medicină Legală din Tel Aviv, a precizat biroul premierului.



Hamas a confirmat, de asemenea, că a transferat trupul către personalul Crucii Roşii. Purtătorul de cuvânt Hazem Qassem a declarat că Hamas va „continua să lucreze pentru a finaliza întregul proces de schimb.”



Anterior zilei de vineri, gruparea militantă predase rămăşiţele a nouă dintre cei 28 de ostatici decedaţi deţinuţi în Gaza.



Nemulţumirea a crescut în Israel din cauza întârzierii repatrierii trupurilor ostaticilor rămaşi, o condiţie prevăzută în acordul de încetare a focului intrat în vigoare săptămâna trecută.



Hamas a afirmat că a predat toate trupurile ostaticilor la care a avut acces. Serviciile de informaţii israeliene au apreciat că Hamas s-ar putea să nu poată găsi şi returna toţi ostaticii morţi rămaşi în Gaza.



Potrivit a două surse israeliene familiarizate cu situaţia, Israelul consideră că Hamas cunoaşte locaţiile unor ostatici decedaţi pe care susţine că nu-i găseşte, în timp ce disputa privind returnarea trupurilor continuă.



Aripa armată a Hamas, Brigăzile al-Qassam, a declarat miercuri că sunt necesare „eforturi semnificative şi echipamente speciale” pentru a recupera trupurile ostaticilor rămaşi în Gaza.



În acelaşi comunicat, Brigăzile al-Qassam au afirmat că gruparea „a respectat ceea ce a fost convenit şi a predat toţi prizonierii vii aflaţi în posesia sa şi corpurile la care a putut avea acces”.