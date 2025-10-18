G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Israelul a primit trupul neînsufleţit al unui ostatic, a anunțat biroul prim-ministrului

israel, hamas, atac terorist, tel aviv, rude ostatici
sursa foto: Ariel Schalit / AP / Profimedia

Israelul a primit trupul neînsufleţit al unui ostatic, a anunțat biroul prim-ministrului

Articole18 Oct • 381 vizualizări 0 comentarii

Israelul a primit un sicriu care conţine trupul unui ostatic decedat, a anunţat biroul prim-ministrului într-un comunicat difuzat vineri seară târziu, conform canalului de știri CNN, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Crucea Roşie a transferat trupul către personalul Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF) şi al Serviciului de Securitate al Israelului (ISA) în Fâşia Gaza.
 

Trupul va fi identificat în mod oficial la Institutul Naţional de Medicină Legală din Tel Aviv, a precizat biroul premierului.
 

Hamas a confirmat, de asemenea, că a transferat trupul către personalul Crucii Roşii. Purtătorul de cuvânt Hazem Qassem a declarat că Hamas va „continua să lucreze pentru a finaliza întregul proces de schimb.”
 

Anterior zilei de vineri, gruparea militantă predase rămăşiţele a nouă dintre cei 28 de ostatici decedaţi deţinuţi în Gaza.
 

Nemulţumirea a crescut în Israel din cauza întârzierii repatrierii trupurilor ostaticilor rămaşi, o condiţie prevăzută în acordul de încetare a focului intrat în vigoare săptămâna trecută.
 

Hamas a afirmat că a predat toate trupurile ostaticilor la care a avut acces. Serviciile de informaţii israeliene au apreciat că Hamas s-ar putea să nu poată găsi şi returna toţi ostaticii morţi rămaşi în Gaza.
 

Potrivit a două surse israeliene familiarizate cu situaţia, Israelul consideră că Hamas cunoaşte locaţiile unor ostatici decedaţi pe care susţine că nu-i găseşte, în timp ce disputa privind returnarea trupurilor continuă.
 

Aripa armată a Hamas, Brigăzile al-Qassam, a declarat miercuri că sunt necesare „eforturi semnificative şi echipamente speciale” pentru a recupera trupurile ostaticilor rămaşi în Gaza.
 

În acelaşi comunicat, Brigăzile al-Qassam au afirmat că gruparea „a respectat ceea ce a fost convenit şi a predat toţi prizonierii vii aflaţi în posesia sa şi corpurile la care a putut avea acces”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Hamas respinge acuzaţiile Statelor Unite privind o presupusă încălcare a armistiţiului cu Israelul

Articole19 Oct • 238 vizualizări
0 comentarii

Hamas pregătea un atac împotriva civililor din Gaza, susţine Departamentul de Stat

Articole19 Oct • 1.037 vizualizări
0 comentarii

Netanyahu anunţă că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru la următoarele alegeri

Articole19 Oct • 156 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.