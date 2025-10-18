Euphoria confirmă noii membri ai distribuției pentru sezonul trei

Actorii americani Danielle Deadwyler, Natasha Lyonne și Eli Roth se vor alătura distribuției serialului Euphoria, care va reveni cu al treilea sezon anul viitor Serialul extrem de popular va fi difuzat în primăvara anului 2026, după o pauză de patru ani, a confirmat postul de televiziune HBO, transmite BBC.

Noile vedete se alătură distribuției anunțate anterior, care include Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer și Colman Domingo. Euphoria urmărește un grup de tineri studenți care se confruntă cu probleme precum dragostea, prietenia, drogurile, sexul, traumele și rețelele sociale.

Cel de-al treilea sezon al serialului câștigător al premiului Emmy a intrat în producție la începutul acestui an în Los Angeles și va consta în opt episoade. Conform rapoartelor, noua serie va prezenta un salt în timp care îi va scoate pe personajele mai tinere ale serialului din liceu.

Al doilea sezon s-a încheiat cu personajul Rue, interpretat de Zendaya, care a renunțat la droguri, dar cu mai multe povești nerezolvate. A durat câțiva ani până când serialul a revenit, în parte deoarece producătorul Sam Levinson a lucrat la alte proiecte.

Dar serialul a făcut din tinerii actori vedete, care au devenit nume importante la Hollywood de la lansarea serialului și au apărut într-o serie de alte proiecte în anii care au urmat. Storm Reid, care a interpretat-o pe sora lui Zendaya în serial, a confirmat anul trecut că nu va reveni în sezonul trei .

Actorul Angus Cloud, care a interpretat rolul traficantului de droguri Fezco, a murit la vârsta de 25 de ani după sezonul doi , care s-a încheiat cu un moment de suspans major în care era implicat personajul său.

Detaliile despre noile personaje și intrigile lor nu au fost încă anunțate.

Printre cei 18 membri ai distribuției nou anunțați se numără Danielle Deadwyler, care a fost nominalizată la mai multe premii importante pentru interpretarea sa din filme precum Till și The Piano Lesson.

Natasha Lyonne, care a jucat în Orange is the New Black, American Pie și His Three Daughters, se va alătura și ea distribuției din sezonul trei.

Colleen Camp, vedeta din American Hustle și Apocalypse Now, Eli Roth, vedeta și creatorul Hostel, și cântăreața și YouTuber-ul Trisha Paytas s-au alăturat, de asemenea, distribuției.

Alți actori care se alătură distribuției sunt Kwame Patterson din The Wire, Madison Thompson din Ozark, Sam Trammell din True Blood, Rebecca Pidgeon din The Unit și Matthew Willig, vedeta NFL devenită actor.

Cailyn Rice, din spin-off-ul Yellowstone 1923, și Bella Podaras, cunoscută pentru Ashley Garcia: Genius in Love, vor juca alături de Gideon Adlon, care a apărut în The Society de la Netflix, și Jessica Blair Herman din American Crime Story.

Noua distribuție este completată de Bill Bodner, Jack Topalian, cunoscut pentru General Hospital, Hemky Madera, care a apărut în Spider-Man: Homecoming și în serialul Netflix Kaleidoscope, și Homer Gere, fiul actorului Richard Gere.

Sharon Stone și Rosalía se numără printre ceilalți membri ai distribuției care au fost confirmați anterior că se vor alătura serialului în acest an. Alți actori noi anunțați anterior includ Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten și Asante Blackk.

Printre actorii principali ai serialului care se vor întoarce se numără Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly și Chloe Cherry.