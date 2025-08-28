Actorul Denzel Washington spune că nu se mai uită la filme: „M-am săturat de filme”

Actorul Denzel Washington a făcut o dezvăluire surprinzătoare, spunând că nu se mai uită la filme. El a spus acest lucru într-un interviu video acordat revistei GQ împreună cu regizorul filmului său „Highest 2 Lowest”, Spike Lee, și cu colegul său de distribuție, A$AP Rocky, scrie Variety.

Câștigătorul a două premii Oscar a recunoscut că acest lucru se datorează probabil faptului că a jucat în prea multe filme. Washington are peste 40 de filme la activ, după ce și-a început cariera în 1981, cu „Carbon Copy”.

„Nu mă uit la filme, omule. Chiar nu mă uit”, a spus Washington. „Sunt sincer cu tine! Nu mă uit la filme! Nu merg la cinema. Nu mă uit la filme. … M-am săturat de filme. Da.”

Când Lee l-a întrebat pe Washington câte filme a făcut, actorul a răspuns: „Prea multe. Cred că 50!”

„Highest 2 Lowest” marchează a cincea colaborare între Washington și Lee, după „Mo’ Better Blues” (1990), „Malcolm X” (1992), „He Got Game” (1998) și „Inside Man” (2006). Washington a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor pentru „Malcolm X”, un premiu pe care Lee susține că Washington ar fi trebuit să-l câștige. Nu că Washington ar fi interesat de premii. La începutul verii, el a devenit viral după ce a declarat că niciuna dintre deciziile sale actoricești din carieră nu are legătură cu câștigarea de premii.

„Nu o fac pentru Oscaruri. Nu-mi pasă de astfel de lucruri”, a declarat Washington în podcastul „Jake’s Takes”. „Fac asta de mult timp și au fost momente când am câștigat și nu ar fi trebuit să câștig, iar alteori nu am câștigat și ar fi trebuit să câștig. Omul acordă premiul. Dumnezeu acordă răsplata.”

Washington a continuat: „Nu mă interesează atât de mult Oscarurile. Oamenii mă întreabă: «Unde îl ții?» Păi, lângă celălalt. Nu mă laud! Îți spun doar ce simt în legătură cu asta. În ultima mea zi, Oscarurile nu-mi vor fi de niciun folos.”