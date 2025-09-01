KINOdiseea Open Air: Filme, ateliere şi spectacole, în Parcul Naţional din București, de miercuri până pe 14 septembrie
KINOdiseea – Festivalul Internaţional de Film pentru Publicul Tânăr revine în această toamnă cu o nouă ediţie Open Air, desfăşurată începând de miercuri şi până pe 14 septembrie la Teatrul de Vară „Mihai Eminescu” din Parcul Naţional din Bucureşti, informează, luni, organizatorii, transmite Agerpres.
„Vulpea şi iepuraşul salvează pădurea” – regizat de Mascha Halberstad, „Bambi: O poveste din pădure” – regia de Michel Fessler, „Băiatul şi stârcul” – în regia lui Hayao Miyazaki, Kung Fu Panda 4 – în regia lui Mike Mitchell şi Stephanie Stine, „Prieteni imaginari” – în regia lui John Krasinski se numără printre filmele din programul primei săptămâni, dublate în limba română.
Pe lângă proiecţiile de film, programul KINOdiseea Open Air aduce în fiecare zi „momente speciale” care vor transforma Parcul Naţional într-un loc al bucuriei şi descoperirii.
Printre atracţiile acestei ediţii se numără spectacole interactive şi pline de farmec Teo Magic Show, universul fascinant al experimentelor cu gheaţă carbonică prezentate de Profesorii Trăsniţi, energia şi curiozitatea stârnite de CONI prin atelierele de chimie distractivă, dar şi lumea plină de culoare, muzică şi poveşti a spectacolului Minunaţii lui Verdini.
Evenimentul este organizat de Asociaţia Culturală Metropolis, cofinanţat de Primăria Sectorului 2, partener strategic Centrul Cultural „Mihai Eminescu” şi membru în reţeaua Europa Cinemas.
Agenţia Naţională de Presă Agerpres este partener media al festivalului.
