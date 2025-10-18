Ajung sau nu rachetele Tomahawk în Ucraina după întâlnirea de la Casa Albă? Zelenski se bazează pe ”presiunea SUA”, Trump ezită și spune că ”s-a vărsat prea mult sânge” / Ce a schimbat Trump în ultimele săptămâni

Livrarea rachetelor cu rază lungă de acțiune nu a fost confirmată la întâlnirea de vineri, iar Trump și Putin ar urma să se întâlnească în Budapesta.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a exclus posibilitatea de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune din SUA după întâlnirea sa de la Casa Albă cu Donald Trump, transmite Sky News.

Într-un interviu exclusiv pentru „Meet the Press” (NBC News), președintele Ucrainei a discutat unele detalii ale întâlnirii sale de două ore cu Donald Trump de vineri, inclusiv dorința sa de a obține aceste arme după trei ani de război cu Rusia.

„E bine că președintele Trump nu a spus «nu», dar pentru azi nu a spus nici «da»”, a spus el despre livrarea rachetelor, într-o discuție care va fi difuzată duminică.

El a recunoscut că președintele SUA este îngrijorat de o posibilă escaladare cu Rusia, dar consideră că posibilitatea ca Ucraina să primească rachetele cu rază lungă de acțiune reprezintă într-adevăr un motiv de îngrijorare pentru Vladimir Putin.

„Cred că Putin se teme ca Statele Unite să ne furnizeze Tomahawk. Și cred că îi este cu adevărat teamă că le vom folosi”, a spus el.

Ulterior, într-o postare pe X (fostul Twitter), președintele ucrainean a spus că mizează pe președintele Trump să „aducă acest război mai aproape de sfârșit”.

„Am discutat toate chestiunile-cheie – pozițiile noastre pe câmpul de luptă, capacitățile de rază lungă și apărarea antiaeriană și, desigur, perspectivele diplomatice. Rusia trebuie să pună capăt agresiunii pe care a început-o și pe care continuă să o prelungească în mod deliberat. Contăm pe presiunea Statelor Unite.”

Over two hours of a pointed conversation with the President of the United States @POTUS that can really help bring this war closer to an end. We discussed all key issues – our positions on the battlefield, long-range capabilities and air defense, and, of course, diplomatic… pic.twitter.com/5EeXv9AYg7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2025

În ceea ce-l privește pe Trump, tonul președintelui american s-a schimbat după ce a vorbit cu joi cu Vladimir Putin – cea mai recentă schimbare de atitudine din ultimele luni, în care dispoziția lui Trump a trecut de la simpatie la frustrare față de liderul rus, dar și față de Kiev, amintește The New York Times. Un consilier al lui Putin.

Iuri Ușakov, a declarat în urma apelului președintele rus l-a avertizat pe Trump că rachetele Tomahawk cu rază lungă ar dăuna relațiile SUA – Rusia fără a schimba situația de pe câmpul de luptă.

„Aș prefera mult mai mult ca ei să nu aibă nevoie de Tomahawk. Aș prefera mult mai mult ca războiul să se fi terminat. Vrem și noi rachete Tomahawk. Nu vrem să dăm lucruri de care avem nevoie pentru a ne proteja țara”, a declarat Trump vineri, citat de NYT.

Una peste alta, în urma întâlnirii de vineri, Donald Trump a transmis că cel mai important aspect al negocierilor este încheierea unei înțelegeri care să ducă la încheierea războiului. El a afirmat că „s-a vărsat destul sânge” și că ambele tabere ar trebui să se oprească „unde sunt”, dar nu a oferit multe detalii sau despre posibilitatea ca Ucraina să primească rachete Tomahawk în postările sale pe rețelele de socializare.

„Întâlnirea cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost foarte interesantă și cordială, dar i-am spus, așa cum i-am sugerat insistent și președintelui Putin, că a venit timpul să pună capăt uciderile și să încheie o ÎNȚELEGERE! S-a vărsat destul sânge, cu granițe trasate de război și forță brută. Ar trebui să se oprească acolo unde sunt. Să revendice amândoi Victoria, să decidă Istoria! Fără împușcături, fără Moarte, fără sume uriașe și nesustenabile cheltuite. Acesta este un război care nu ar fi început niciodată dacă aș fi fost președinte. Mii de oameni sunt măcelăriți în fiecare săptămână – GATA, ÎNTOARCEȚI-VĂ ACASĂ LA FAMILIILE VOASTRE ÎN PACE!” , a transmis Trump pe Truth Social.

Întâlnirea și declarațiile au loc în contextul în care săptămâna trecută Donald Trump a anunțat că s-ar putea întâlni cu dictatorul rus Vladimir Putin în Budapesta condusă de premierul Viktor Orban, calul troian al Rusiei și Chinei în Europa. Vezi detalii aici.

Tot săptămâna trecută, o anchetă Financial Times arăta cum Statele Unite ar fi sprijinit în ultimele luni operațiunile Ucrainei de atac asupra instalațiilor energetice rusești, într-o campanie coordonată menită să afecteze economia Moscovei și să o împingă spre negocieri de pace, potrivit oficialilor ucraineni și americani citați de publicație. Vezi detalii aici.