Ministrul Finanţelor, la discuţii cu protestatarii: Sunt doleanţe pe care nu le…

Alexandru Nazare
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Finanţelor, la discuţii cu protestatarii: Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface în acest moment, dar e important să avem un dialog

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a mers, sâmbătă, să discute cu protestatarii care s-au adunat în faţa sediului Ministerului Finanţelor. Nazare i-a invitat la discuţii pe reprezentanţii sindicaliştilor, declarând că înţelege nevoile acestora privind existenţa unui statut şi promiţând că fiecare dintre revendicări va fi analizată„ temeinic”, transmite News.ro.

Alexandru Nazare se află, sâmbătă, la discuţii cu reprezentanţii sindicaliştilor din finanţe, care au organizat un protest în faţa ministerului.

„Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface în acest moment, dar e important să avem un dialog şi schimbarea în instituţie trebuie să se facă în acord cu toate organizaţiile şi să construim împreună. Înţeleg nevoile pe care le au, înţeleg nevoia de a avea un statut, dar trebuie analizată temeinic fiecare solicitare în parte şi să vedem câte dintre aceste solicitări pot fi satisfăcute. Ideea, de exemplu, de a avea o normare a muncii e o chestiune cu care eu sunt de acord, deja a pornit o astfel de acţiune Ministerul de Finanţe, astfel încât să avem o evidenţă foarte clară a activităţii fiecărei direcţii în parte, fiecărei persoane în parte. Deci sunt lucruri pe care putem să le realizăm împreună”, a declarat Alexandru Nazare sâmbătă.

Sindicaliştii din finanţe au zece revendicări printre care finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate de angajaţi, normarea realistă a muncii şi asigurarea personalului necesar, digitalizare accelerată şi eficientă care să ducă la eliminarea hârtiilor şi acces la baze de date.

Participanţii la protestul de sâmbătă au precizat că fac acest protest într-o zi liberă pentru a nu afecta programul de lucru.

