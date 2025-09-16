G4Media.ro
Cisternă încărcată cu acid sulfuric, răsturnată pe DN 1, în judeţul Braşov…

incendiu autocisterna buzau
sursa foto: ISU Buzău

Cisternă încărcată cu acid sulfuric, răsturnată pe DN 1, în judeţul Braşov / Traficul deviat pe rute ocolitoare

O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat, marţi, pe DN 1, în judeţul Braşov, după explozia unei roţi. Din primele informaţii, şoferul nu a fost rănit, transmite News.ro.

”Astăzi, în jurule orei 18.00, pe DN1,  între localităţile Voila şi Făgăraş, a avut loc un incident rutier în care a fost implicată o cisternă încărcată cu acid sulfuric. În urma exploziei unei roţi, cisterna s-a răsturnat în afara părţii carosabile, iar în eveniment nu au rezultat victime. La faţa locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj de descarcerare şi un echipaj SMURD – precum şi un echipaj CBRN”, a transmis, marţi, ISU Braşov.

Sursa citată a precizat că a fost anunţată şi Garda de Mediu.

”Echipajele asigură măsuri de prevenire a producerii unor scurgeri sau poluări, precum şi măsurile specifice de siguranţa a zonei”, au mai precizat pompierii.

La faţa locului intervin şi poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Făgăraş.

”În accident au fost implicată o autocisternă a cărui conducător, în împrejurări ce urmează a fi lămurite, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile. Circulaţia auto este deviată temporar pe rute alternative, fapt pentru care recomandăm conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor prezenţi la locul accidentului”, a transmis IPJ Braşov.

