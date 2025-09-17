Catalonia îşi mută biroul de reprezentare pentru Europa de Sud-Est din Croaţia în România
Autorităţile catalane au anunţat miercuri că îşi vor muta biroul de reprezentare pentru Europa de Sud-Est din Croaţia în România, descriind România ca „o ţară cu mare greutate în regiune”, relatează agenţia de ştiri croată Hina, conform Agerpres.
Catalonia, o regiune autonomă din nord-estul Spaniei, are un birou la Zagreb din 2017, care acoperă Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru, România, Bulgaria, Grecia şi Cipru.
Biroul de reprezentare pentru Europa de Sud-Est nu îşi va mai avea sediul în Croaţia, ci în România, o ţară cu mare greutate în regiune datorită apropierii sale de Balcani, dar şi de Ucraina şi de Republica Moldova, state aflate la frontiera UE şi care sunt candidate la aderare, a anunţat guvernul regional catalan într-un comunicat de la Barcelona.
Birourile de reprezentare ale Cataloniei din străinătate au scopul declarat de a promova legăturile culturale, economice, sportive şi de alt tip. Mutarea biroului din Croaţia în România face parte dintr-o reformă a reţelei de birouri de reprezentare, mai precizează sursa citată.
