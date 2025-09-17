G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Catalonia îşi mută biroul de reprezentare pentru Europa de Sud-Est din Croaţia…

spania, steag, madrid, catalonia, andaluz, sevilla, valencia, cordoba, malaga, barcelona
Sursa foto: Facebook / Szijjártó Péter

Catalonia îşi mută biroul de reprezentare pentru Europa de Sud-Est din Croaţia în România

Articole17 Sep 0 comentarii

Autorităţile catalane au anunţat miercuri că îşi vor muta biroul de reprezentare pentru Europa de Sud-Est din Croaţia în România, descriind România ca „o ţară cu mare greutate în regiune”, relatează agenţia de ştiri croată Hina, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Catalonia, o regiune autonomă din nord-estul Spaniei, are un birou la Zagreb din 2017, care acoperă Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru, România, Bulgaria, Grecia şi Cipru.

Biroul de reprezentare pentru Europa de Sud-Est nu îşi va mai avea sediul în Croaţia, ci în România, o ţară cu mare greutate în regiune datorită apropierii sale de Balcani, dar şi de Ucraina şi de Republica Moldova, state aflate la frontiera UE şi care sunt candidate la aderare, a anunţat guvernul regional catalan într-un comunicat de la Barcelona.

Birourile de reprezentare ale Cataloniei din străinătate au scopul declarat de a promova legăturile culturale, economice, sportive şi de alt tip. Mutarea biroului din Croaţia în România face parte dintr-o reformă a reţelei de birouri de reprezentare, mai precizează sursa citată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.