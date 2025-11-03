Ciprian Ciucu anunță un PUZ de regenerare urbană pentru Magheru–Victoriei, ca propunere de candidat la Primăria București/ Alte propuneri: trafic spre transportul public, parcări monetizate și urbanism conservator

Primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat lansarea unui PUZ de regenerare urbană pentru zona Magheru–Victoriei, cu posibilitatea extinderii proiectului spre Centrul Vechi, ca prim proiect de anvergură pe care îl va avea ca primar general dacă va câștiga alegerile din 7 decembrie din București. Ciucu avansează primele linii ale programului său pentru București, într-o emisiune la Radio Guerrilla, care vizează reorientarea traficului către transportul public, un urbanism conservator și monetizarea locurilor de parcare.

„Dau drumul la un PUZ de regenerare urbană pe Magheru–Victoriei, după care extindem spre Centrul Vechi. Uitați-vă cum arată Magheru, acum este un tunel destinat circulației, aerul e toxic. Venim cu soluții de regenerare, regenerezi cu totul, spații pentru shopping, locuri unde oamenii să se simtă bine, să fie o destinație, nu un tunel. La modul cum arată, este zgomotos, nu e suficient (ca primar general) doar Magheru, dar acesta ar fi primul lucru”, a spus Ciucu, la radio Guerrilla.

Despre stilul de lucru în administrație, Ciucu spune că „munca de primar este despre ședințe”. Candidații trimit oamenii pe o pistă falsă, afirmă el, își fac selfie sau pe tiktok, „în timp ce munca unui primar este în ședințe, nu e spectaculoasă”.

„Suntem în perioada în care lumea se uită la cât de glossy e campania și la cum rezolvi problema X sau Y, dar întrebarea care mi se pare esențială este ce calități ai ca lider? Ești în stare să formezi o echipă, să te trezești dimineața super motivat să-ți motivezi echipa? Ești în stare să inspiri, le determini acțiunea, ești suficient de disciplinat tu cu tine însuți ca după ce planifici să monitorizezi în ce stadiu sunt proiectele, ai capacitatea de a evalua, ești flexibil să-ți schimbi opiniile sau abordarea dacă este greșită. Ești dispus să asculți critici de la cetățeni?”, a afirmat Ciucu.

El a descris administrația drept un proces solicitant. „E un consum mental de a trece de la un domeniu la altul, de la urbanism la dezvoltare pasaj, mobilitate, școli, este foarte mare. Am văzut nenumărate ședinte care sunt fail (eșuate-n.red). Oamenii nu stiu de ce se întâlnesc, de la ce premize pleacă, și nu pun concluzii.Contează ce ai livrat acolo”

Trafic și mobilitate: „Cu cât construiești pentru mașini, cu atât aduc mai mult trafic”

Primarul Sectorului 6 a criticat perspectiva strict tehnică asupra traficului din București, în care traficul e și o chestiune de comportament, nu doar de inginerie. „Cu cât construiești mai mult pentru mașini, cu atât aduci și mai mult trafic. Trebuie să-i mutăm pe oameni spre transportul public – metrou, tramvai, troleibuze.”

Ciucu a pledat pentru benzi unice, transport public predictibil, dar și măsuri negative, descurajatoare pentru accesul cu mașina în centru. El nu susține ca administrarea Metroul nu ar trebui să treacă de la minister la Capitală pentru că „distruge bugetul”. „Să ai transport predictibil, într-un timp rezonabil, benzi unice, dar și măsuri descurajatoare pentru accesul cu mașina în centru.(…) Poluează și descarcă disconfort în plămânii oamenilor. Cine are curajul să ia astfel de decizii?”

Parcări și dezvoltări imobiliare: „Locurile de parcare trebuie monetizate”

„Nu poți avea locuri de parcare gratuite la îndemână”, a spus Ciucu, adăugând că politica parcărilor trebuie regândită pentru a stimula mobilitatea urbană modernă. În privința dezvoltărilor imobiliare, el a avertizat că țesutul urban al Capitalei riscă să fie distrus dacă planificarea nu este strict respectată. „Nu vrem dezvoltări care să distrugă orașul și mai tare. Presiunea pe blocuri cu mii de apartamente este uriașă.”, amintind că nu este posibil ca după aproape un sfert de secol Bucureștiul să nu aibă un plan urbanistic general.

Ciucu a afirmat că a urmat „linia conservatoare” a lui Nicușor Dan în materie de urbanism. „Eu sunt singurul primar care i-am urmat politica. Am procese, am luat amenzi.”

Referitor la reglementarea jocurilor de noroc, Ciucu a afirmat că primăriile nu au în prezent pârghii reale. „Astăzi nu avem instrumente. Reglementarea e la Guvern. Pachetul 2 de administrație care ne-ar fi dat posibilitatea a fost atacat de PSD.”

Despre sistemul electoral, Ciucu a spus că votul în două tururi la alegerile locale era mult mai corect.

Spațiul verde a dispărut an de an. În ultimii ani am recuperat 30–40 de hectare”

Ciucu a precizat că una dintre prioritățile sale rămâne extinderea spațiilor verzi și reconversia urbană în zone degradate. „Spațiul verde a dispărut an de an în București. În ultimii ani, noi (Sectorul 6 – n.red) am recuperat undeva la 30–40 de hectare. Trebuie să ai o politică fermă în sensul ăsta. Am demolat un complex din anii ’90 fără autorizație de funcționare, controlat de un clan. Am trimis Poliția Locală, iar acum nu mai este.”

Ciucu a precizat și proiectele lui realizate în Sectorul 6. „Lacul Morii, lac antropic era o mizerie acolo, am scos mizeria, acum este un parc liniar, am atras mulți bani europeni, 50 mil de lei să facem Insula Lacul Morii, Pacul Liniei are 2 km și va avea 4 km, o promenda verde care acum este în faza a 3-a în construcție.

Context. Un sondaj realizat în Capitală de Novel Research la comanda PNL și făcut public de liberali cu o lună înainte de alegeri arată că în cursa pentru primăria Bucureștiului conduce Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (independentă).

Ciucu e creditat cu 26.4% din votanții cu opțiune de vot, Băluță cu 24.5%, Drulă cu 18.7%, iar Anca Alexandrescu cu 15%. Ana-Maria Ciceală (partidul Sens) e cotată cu 4.9%.

Alegerile din București vor avea loc pe 7 decembrie și se desfășoară într-un singur tur.