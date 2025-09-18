Un nou instrument AI prezice riscul a peste 1.000 de afecțiuni medicale cu un deceniu în avans

Cercetătorii spun că au creat un nou instrument de inteligență artificială (AI) care poate prezice riscul oamenilor de a dezvolta peste 1.000 de afecțiuni medicale. Modelul poate prognoza dacă un pacient va dezvolta anumite tipuri de cancer, atacuri de cord și alte afecțiuni cu mai mult de un deceniu înainte de a fi diagnosticat oficial, potrivit studiului, care a fost publicat miercuri în revista Nature, transmite Euronews.

„Acesta este începutul unui nou mod de a înțelege sănătatea umană și evoluția bolilor”, a declarat Moritz Gerstung, șeful echipei AI în oncologie de la Centrul german de cercetare a cancerului (DKFZ).

Pe măsură ce AI avansează în domeniul medical, cercetătorii au declarat că noul instrument este unul dintre cele mai mari exemple de până acum privind modul în care AI ar putea fi utilizată pentru a ajuta pacienții.

Modelul a fost antrenat folosind date anonime de la 400.000 de persoane din Regatul Unit și apoi testat folosind date de la 1,9 milioane de persoane din Danemarca.

A învățat să identifice modele care, în timp, tind să culmineze cu afecțiuni grave – de exemplu, folosind diagnosticele anterioare și istoricul fumatului. Luând în considerare atât ordinea acestor evenimente, cât și intervalul de timp dintre ele, modelul a putut apoi să prezică riscul unui pacient de a dezvolta diverse boli.

Cercetătorii au subliniat că predicțiile modelului nu înseamnă că un pacient se va îmbolnăvi cu siguranță, ci mai degrabă că acesta prezintă un risc mai mare. Ei l-au comparat cu o prognoză meteo.

Ei au mai spus că modelul este mai precis în cazul afecțiunilor cu „modele de progresie consecvente”, cum ar fi anumite forme de cancer, diabetul, atacurile de cord și un tip de otrăvire a sângelui cunoscut sub numele de septicemie. De asemenea, este în general mai precis pe termen scurt decât pe termen lung.

Cu toate acestea, modelul este mai puțin fiabil pentru probleme care sunt mai greu de anticipat, cum ar fi problemele de sănătate mintală, bolile infecțioase și complicațiile legate de sarcină.

Modelul este dovada că inteligența artificială poate „învăța multe dintre modelele noastre de sănătate pe termen lung și poate utiliza aceste informații pentru a genera predicții semnificative”, a declarat Ewan Birney, șeful interimar al Laboratorului European de Biologie Moleculară (EMBL).

Într-o declarație, Birney a numit modelul „un mare pas spre abordări mai personalizate și preventive ale asistenței medicale”.

EMBL și DKFZ au colaborat cu Universitatea din Copenhaga pentru a construi modelul.

Autorii studiului au declarat că instrumentul de inteligență artificială nu este încă pregătit pentru a fi utilizat în cabinetele medicilor, dar că poate ajuta deja cercetătorii să înțeleagă modul în care bolile se dezvoltă în timp și modul în care stilul de viață și istoricul medical al oamenilor afectează riscurile lor de sănătate.

Cu toate acestea, experții independenți au observat că modelul a fost instruit și testat pe seturi de date britanice și daneze care sunt părtinitoare în ceea ce privește vârsta, etnia și rezultatele privind sănătatea. Ar fi nevoie de mai multă muncă pentru a se asigura că modelul poate prezice cu exactitate riscul de boală pentru grupuri mai diverse de persoane.

Cercetătorii au declarat că, în viitor, instrumentul ar putea ajuta medicii să identifice pacienții cu risc ridicat înainte ca aceștia să se îmbolnăvească.

Gerstung a declarat că instrumentul ar putea „susține în cele din urmă intervenții mai timpurii și mai adaptate”.