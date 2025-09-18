G4Media.ro
ANM: Intensificări ale vântului de 100 km/h, în zone montane din patru…

Sursa foto: Pixabay

ANM: Intensificări ale vântului de 100 km/h, în zone montane din patru judeţe, în orele următoare / Vor fi afectate zone din Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizări nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului, valabile în orele următoare în zone montane din patru judeţe.

Potrivit meteorologilor, până la ora 14:00, vântul va sufla cu viteze la rafală de 90 – 100 km/h, la altitudini de peste 1.800 de metri, în judeţele: Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

