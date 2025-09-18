Primarul Buzăului, pregătit să dea afară 187 de polițiști locali: Economia cu plecarea poliţiştilor locali – 4,3 milioane de euro / Am plătit salarii de 35 de milioane de euro

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, în contextul discuţiilor referitoare la reforma în administraţie, că este gata să disponibilizeze 187 de poliţişti locali, pentru o economie anuală de 4,3 milioane de euro, după ce, în ultimii ani, ar fi fost cheltuiţi pentru salarii 35 de milioane euro, transmite Agerpres.

Potrivit edilului, în contextul situaţiei financiare prin care trece România, există o nevoie de reformă care ar putea include şi disponibilizări.

„Trebuie făcută reformă, din păcate trebuie daţi şi oameni afară, trebuie reduse posturile ca să livrăm servicii în continuate cetăţenilor şi mai ales să putem face investiţii. La Buzău, dacă dăm poliţiştii locali afară, potrivit draftului care prevedea un poliţist local la maxim 1.200 de locuitori, ar însemna să rămânem cu vreo 87. În condiţiile acestea, ar trebui să dăm afară vreo 187. Pe actuala organigramă, sau pe vechea organigramă, ar trebui să mai angajăm vreo 170 de oameni, nu să dăm afară, atenţie. La noi, situaţia este paradoxală, dar eu nu am nicio problemă să îi dăm şi pe oamenii aceştia afară, să putem funcţiona mai bine şi să avem bani mai mulţi. Problema este că nu funcţionăm de nouă ani cu o organigramă suspendată, ca urmare a procesului cu poliţiştii locali. Aş mai aduce la Urbanism, ne-a mai rămas un singur om, la Evidenţa populaţiei să mai facem un birou, două, nu am angaja 170 de oameni, doar câţiva oameni, să facem nişte reglări”, a precizat pentru AGERPRES, Constantin Toma.

În ultimii nouă ani, administraţia locală ar fi cheltuit în jur de 35 de milioane de euro cu plata salariilor poliţiştilor locali.

„Economia care s-ar face dacă ar pleca poliţiştii locali, 4,3 milioane de euro anual. Am pierdut peste 35 de milioane de euro în ultimii nouă ani”, a subliniat Constantin Toma.

Primăria Buzău se află într-un conflict juridic cu poliţiştii locali contractuali, după ce a încercat să disponibilizeze mai multe persoane, decizia fiind atacată în instanţă.