Ministrul Culturii, către instituţiile subordonate: La majoritatea instituţiilor, fondurile sunt suficiente doar pentru plata drepturilor salariale care se achită în octombrie / Ultimele două luni din acest an se află sub semnul întrebării

Ministrul Culturii, Demeter Andras, afirmă, într-o circulară transmisă către instituţiile subordonate, că, la majoritatea instituţiilor, fondurile sunt suficiente doar pentru plata drepturilor salariale care se achită în octombrie, însemnând că ultimele două luni din acest an ”se află sub semnul întrebării”.

Aceste instituţii au termen până marţi, la ora 18.00 să prezinte măsurile ce vor fi întreprinse pentru asigurarea cheltuielilor de personal până la finalul anului. De asemenea, ministrul recomandă ca, în situaţii excepţionale, să adapteze programul de activitate al salariaţilor la obiceiurile de consum cultural al comunităţii căreia se adresează oferta instituţiei. ”Astfel, în perioade cu interes scăzut, poate fi luată în calcul inclusiv soluţia extremă de reducere majoră a activităţii, recurgând la concediul fără plată”, explică Demeter Andras, transmite News.ro.

”Trecem printr-o perioadă marcată de multe probleme financiare, perioadă pe care trebuie să o depăşim sperând că sacrificiile de acum vor crea premisele unor vremuri mai bune. La greutăţile pe care le-am întâmpinat împreună an de an, se adaugă acum şi măsurile pe care guvernul este nevoit să le adopte pentru a se evita agravarea crizei prin care trecem. Din. practica ultimilor ani, în această perioadă, ordonatorii principali de credite solicitau fonduri cu ocazia rectificării bugetului de stat şi de multe ori li se aloca o parte din sumele solicitate. În acest an, bugetul Ministerului Culturii nu a fost diminuat, dar nici nu a fost rectificat pozitiv la cheltuieli de personal pentru instituţiile cu dublă finanţare. Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Culturii cu suma de 56.781 mii lei pentru plata (parţială) a drepturilor salariale pentru direcţiile judeţene pentru cultură şi ORDA, pentru continuarea lucrărilor obiectivele finanţate prin Programul Naţional de Restaurare şi pentru proiectele finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), pentru asigurarea indemnizaţiilor de merit în cultură, pentru implementarea componentei Economie circulară şi creşterea eficienţei energetice a clădirilor istorice (Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR). pentru La majoritatea instituţiilor subordonate, fondurile sunt suficiente doar pentru plata drepturilor salariale care se achită în luna octombrie a.c, însemnând că ultimele două luni din acest an se află sub semnul întrebării. Ministerul a virat către instituţiile subordonate, până la această dată, 80,62% din subvenţia repartizată în buget pentru plata drepturilor de personal pe anul 2025”, afirmă ministrul.

El subliniază că există instituţii care realizează sau îşi propun investiţii nemotivate de vreo urgenţă, deşi nu-şi pot asigura integral fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale aferente anului 2025.

”Sunt diferite situaţii în care managementul nu dovedeşte precauţie în utilizarea fondurilor alocate şi din acest motiv venim cu avertismentul şi solicitarea să identificaţi şi, dacă este cazul, să aplicaţi planuri de rezervă, acestea însemnând redistribuiri de fonduri, recalculări, renunţări la cheltuieli care nu sunt imperioase sau orice alte măsuri permise de lege¹. Un alt aspect pe care vă rugam să îl trataţi cu atenţie este utilizarea sumelor provenite din veniturile proprii. Există percepţia că fondurile provenite din surse proprii pot fi cheltuite în mod independent de obligaţiile pe care le are statul. (…) Vă solicităm să luaţi în calcul acoperirea cheltuielilor aferente drepturilor salariale şi din veniturile proprii ale instituţiilor pe care le conduceţi”, mai arată ministrul în documentul transmis instituţiilor subordonate

El aminteşte că potrivit legii, nu se vor mai încheia angajamente legale, începând cu data de 02.10.2025 pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la următoarele articole de cheltuieli bugetare: „Bunuri şi servicii” pentru alineatul „Furnituri de birou”; reparaţii curente; bunuri de natura obiectelor de inventar; cărţi, publicaţii şi materiale documentare; consultanţă şi expertiză; pregătire profesională; studii şi cercetări; i) alte cheltuieli, cu excepţia alineatelor „Chirii”, „Prime de asigurare nonviaţă” „Executarea silită a creanţelor bugetare”, şi doar în situaţii excepţionale, temeinic motivate, pe bază de memorandum aprobat de Guvern.