Rusia anunţă modificări bugetare menite să reducă dependenţa de veniturile din petrol pentru a se proteja de sancțiunile occdidentale

Ministerul Finanţelor din Rusia a anunţat joi o nouă măsură care, potrivit acestuia, are ca scop protejarea bugetului de stat de fluctuaţiile preţului petrolului şi de sancţiunile occidentale care vizează exporturile de energie din Rusia, informează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

În cadrul noii iniţiative, care urmează să fie implementată anul viitor, guvernul va reduce preţul de referinţă al petrolului peste care veniturile din petrol sunt transferate în fondul de rezervă fiscală, pentru a se asigura că fondul este suficient alimentat.

„Pentru a spori rezilienţa finanţelor noastre, propunem o reducere a dependenţei de diverse constrângeri, fie ele legate de preţ sau de volum, în ceea ce priveşte consolidarea bugetului din veniturile din petrol şi gaze”, a declarat ministrul finanţelor Anton Siluanov la un forum public.

Noua măsură este o victorie pentru Siluanov, care a încercat să restabilească mecanismul numit „regula bugetară” după ce acesta fusese abandonat după începerea războiului în Ucraina, deşi, potrivit presi ruse, el a insistat pentru o reducere mai mare.

Dacă regula nu este aplicată, veniturile suplimentare din energie sunt utilizate pentru a acoperi cheltuielile curente, ceea ce face bugetul mai vulnerabil atunci când preţul petrolului scade.

Siluanov a declarat că preţul de referinţă va fi redus cu 1 dolar în fiecare an, pentru a ajunge la 55 de dolari pe baril în 2030. Preţul de referinţă este în prezent de 60 de dolari pe baril.

Proiectul de buget urmează să fie prezentat parlamentului pe 29 septembrie.

Fondul de rezervă fiscală, care poate fi utilizat pentru acoperirea deficitului bugetar, dispune în prezent de aproximativ 4 trilioane de ruble (48,25 miliarde de dolari). Anul acesta, guvernul intenţionează să utilizeze fondul în valoare de 447 miliarde de ruble (5,39 miliarde de dolari) pentru a acoperi o parte din deficitul bugetar, care se preconizează că va depăşi 1,7% din PIB.

Siluanov a declarat că noua măsură va contribui la reducerea ponderii veniturilor din energie în bugetul de stat de la 25% în primele opt luni ale anului 2025 la 22%.