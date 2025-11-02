Un atac ucrainean cu drone a incendiat un petrolier şi infrastructura portului rus Tuapse de la Marea Neagră

Un petrolier şi instalaţiile portuare din portul rus Tuapse de la Marea Neagră au fost avariate şi cuprinse de flăcări în timpul nopţii ca urmare a unui atac cu drone ucrainene, au declarat duminică autorităţile din regiunea sudică Krasnodar, relatează Reuters, preluată de News.ro.

„În portul Tuapse, fragmente de UAV (vehicule aeriene fără pilot) au căzut pe un petrolier, avariind suprastructura punţii”, a declarat administraţia pe aplicaţia de mesagerie Telegram. „Pe navă a izbucnit un incendiu. Echipajul a fost evacuat”, precizează administraţia.

Portul Tuapse găzduieşte terminalul petrolier Tuapse Black Sea şi rafinăria de petrol Tuapse controlată de Rosneft, care au fost ţinta dronelor ucrainene de mai multe ori în acest an.

Terminalul este un punct de ieşire cheie din sud pentru produsele brute şi rafinate ale Rusiei către pieţele internaţionale, astfel încât orice perturbare acolo poate avea repercusiuni asupra fluxurilor de export.

Kievul a intensificat atacurile asupra rafinăriilor, depozitelor şi conductelor ruseşti în ultimele luni pentru a afecta aprovizionarea cu combustibil, a perturba logistica militară şi a creşte costurile de război, o campanie pe care o consideră un răspuns la atacurile ruseşti asupra reţelei electrice ucrainene.

Administraţia din Krasnodar a declarat că şi clădirile portului şi alte infrastructuri au fost avariate.

Resturile dronei căzute au avariat şi un bloc de apartamente din localitatea Sosnovi, situată în apropierea oraşului Tuapse. Nu au fost raportate victime, a precizat administraţia. De asemenea, au fost înregistrate avarii minore în gara din Tuapse, a adăugat aceasta.