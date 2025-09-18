FC Csíkszereda Miercurea Ciuc, avertizată de Federația Română de Fotbal pentru utilizarea simbolurilor secuiești

Federația Română de Fotbal (FRF) a sancționat miercuri clubul FK Csíkszereda cu o avertizare pentru folosirea simbolurilor secuiești, a anunțat pe site-ul său Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), citat de Kronika.

Clubul secuiesc, promovat în acest sezon în Liga 1, a fost reclamat de secretarul general al FRF, Radu Vișan, la Comisia de Disciplină. Motivul: la meciul disputat pe 17 august la Miercurea Ciuc împotriva Universității Craiova, copiii care au însoțit echipa gazdă pe teren purtau tricouri cu inscripția „Székelyföld” și cu simboluri și culori specifice steagului secuiesc – a relatat agenția MTI. Partida s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 2-1. Presa sportivă din România a catalogat gestul drept provocare și incitare la tensiuni, acuzând FK Csíkszereda că „promovează constant Ținutul Secuiesc” la meciurile sale.

Radu Vișan a invocat articolul 54 din regulamentul disciplinar al FRF, care sancționează rasismul, xenofobia, discriminarea și insultele la meciurile de fotbal. Pe baza acestui articol, Comisia de Disciplină poate aplica amenzi de până la 70.000 lei, interzicerea accesului suporterilor vinovați timp de doi ani, disputarea meciurilor cu porțile închise timp de până la zece etape sau chiar excluderea echipei din campionat.

În motivarea sancțiunii minime, comisia a invocat trei circumstanțe atenuante prevăzute în regulament. Potrivit site-ului golazo.ro, la meciurile lui FK Csíkszereda suporterii intonează frecvent imnul secuiesc și flutură steaguri maghiare și secuiești, însă „promovarea Ținutului Secuiesc contravine poziției oficiale a statului român”. Publicația a amintit de poziția Ministerului de Externe din 2023, conform căreia „România nu are o unitate administrativă numită Ținutul Secuiesc, deci nu există temei legal pentru utilizarea unor simboluri proprii oficiale”.

Președintele clubului, Szondi Zoltán, a relatat pentru Székely Sport că a simțit o atmosferă „șocantă de antimaghiari” la o ședință anterioară a comisiei, unde membrii ar fi refuzat chiar să îi strângă mâna, spunându-i că „nu au venit să se împrietenească”. Argumentele sale juridice – că FK Csíkszereda nu a încălcat nicio lege sau regulament – ar fi fost respinse cu răspunsul: „nu regulile contează, ci faptul că inscripția Székelyföld, berea Csíki și steagul Ungariei ofensează sensibilitatea suporterilor români”.

Szondi a precizat că este dispus să renunțe la tricourile cu inscripția „Székelyföld” pentru copii, „ca să nu devină ținte niște copii de zece ani”. În privința steagurilor și a imnurilor, a subliniat însă că acestea țin de identitatea suporterilor și nu le va interzice, dimpotrivă, îi va sprijini. Totodată, a menționat că, dacă ar exista o interdicție scrisă bazată pe o lege în vigoare, clubul ar respecta-o.

