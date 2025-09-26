Bruce Springsteen îşi înăspreşte tonul împotriva preşedintelui american: „Trump ar trebui să fie aruncat în coşul de gunoi al istoriei”

Bruce Springsteen apare din nou pe coperta celebrului săptămânal american Time. De data aceasta, nu pentru muzica sa, ci pentru declaraţiile sale incendiare împotriva lui Donald Trump şi a administraţiei sale, transmite News.ro.

În acest lung interviu acordat în septembrie 2025, muzicianul consideră că „mulţi oameni au crezut minciunile sale” şi denunţă faptul că preşedintelui american „nu-i pasă de cei uitaţi – de nimeni altcineva decât de el însuşi şi de multimilionarii care stăteau în spatele lui în ziua inaugurării”.

„Dacă vreau să rămân fidel celui care am încercat să fiu… Nu pot să le dau voie liber acestor tipi”, a spus el, referindu-se la Trump şi la membrii guvernului său.

În ceea ce priveşte atacurile personale ale şefului statului la adresa sa, Bruce Springsteen este categoric: „Nu-mi pasă absolut deloc ce părere are despre mine… El este personificarea vie a motivului pentru care au fost create al 25-lea amendament şi procedura de destituire. Dacă Congresul ar avea curaj, el ar fi aruncat în coşul de gunoi al istoriei”.

Un conflict care se intensifică

Ostilitatea dintre cei doi este mai veche. Bruce Springsteen s-a opus deja în 2016 utilizării de către Donald Trump a cântecului său „Born in the U.S.A.” în cadrul mitingurilor sale politice, preferând să o susţină deschis pe Hillary Clinton decât să intenteze o acţiune în justiţie.

Dar abia din 2018, în timpul rezidenţei sale pe Broadway, cântăreţul a început să-l critice mai direct pe Donald Trump. Cântăreţul, care a dat întotdeauna cuvântul celor defavorizaţi, l-a calificat pe Trump drept „cretin”, „tragedia democraţiei noastre” sau „escroc”.

Antagonismul s-a cristalizat în mod special în mai 2025, la concertul de deschidere a turneului său european din Manchester, unde Springsteen a ţinut trei discursuri virulente la adresa lui Donald Trump şi a „incompetenţei” sale. Aceste critici la adresa guvernului „corupt” i-au adus artistului numeroase insulte din partea preşedintelui american.

Schimbul de replici între cei doi s-a intensificat de la realegerea miliardarului american. Preşedintele l-a calificat pe muzician drept „prost ca o piatră” şi a publicat un videoclip în care îl batjocorea. Donald Trump l-a numit, de asemenea, pe muzicianul fervent susţinător al democraţilor, un „rocker uscat ca o prună” care ar trebui „să tacă din gură”.

Dar artistul nu îşi limitează criticile la tabăra republicană. Bruce Springsteen critică democraţii pentru ineficienţa lor în lupta împotriva preşedintelui Trump, subliniind că problema rezidă atât în „limbajul pe care îl folosesc”, cât şi în „modul în care încearcă să ajungă la oameni”.

„Avem nevoie disperată de un partid alternativ eficient”, declară el, îndemnând Partidul Democrat să „găsească pe cineva care să se adreseze majorităţii naţiunii”.