Mai multe străzi din Sectorul 3 sunt construite peste conducte ale Transgaz / Prefect: ”Situaţia pare destul de problematică. Pe termen lung, pot apărea nişte probleme destul de grave”

Vor fi luate măsuri pentru scăderea limitei de viteză la 30 de kilometri pe oră şi interzicerea accesului maşinilor de mare tonaj pe străzile din Sectorul 3 construite peste conducte ale Transgaz, anunță prefectul Capitalei, Andrei Nistor, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

“Situaţia pare destul de problematică. Pe termen lung, pot apărea nişte probleme destul de grave acolo, dar există deja nişte discuţii pentru cum se poate pune în siguranţă zona, de aceea, mergem luni acolo. O să fie luate şi nişte măsuri într-o primă fază de genul să scadă limita de viteză la 30 de kilometri la oră, să nu mai circule maşini de tonaj mare pe străzile respective şi, pe termen lung, cine a greşit trebuie să răspundă”, a declarat Andrei Nistor, după şedinţa pe care a convocat-o cu reprezentanţii mai multor instituţii pentru a clarifica situaţia.

Potrivit acestuia, cel mai probabil marți, 18 noiembrie, va avea loc o şedinţă a Comisiei Brigăzii Rutiere, pentru a discuta scăderea limitei de viteză la 30 de kilometri la oră şi interzicerea accesului maşinilor de mare tonaj pe străzile din Sectorul 3 construite peste conducte Transgaz.

Andrei Nistor crede că pe 18 noiembrie vor intra în vigoare aceste măsuri.

Şedinţa de vineri a fost una informală de lucru, a menţionat el, informând că, probabil, Comitetul pentru situaţii de urgenţă va fi convocat pe 17 noiembrie.

“Primăria Sectorului 3 trebuie să ne furnizeze documentaţia de construire pentru tot ce s-a construit în zona respectivă, public sau privat, finalizate sau în lucru, ca să le putem suprapune pe desenele de la Transgaz şi să vedem dacă acolo tot ce s-a construit respectă zonele de siguranţă, retragerile necesare şi legislaţia în vigoare, să vedem dacă cumva nu respectă ceva, vom lua măsuri în direcţia asta. (…) Nu există autorizaţie de construire pentru majoritatea străzilor de acolo, adică, la prima vedere, nu am văzut autorizaţie decât pentru o singură stradă. Pentru restul există nişte certificate de urbanism emise în 2018, dar fără avize şi fără nimic mai departe”, a declarat Andrei Nistor.

Totodată, el a scris şi într-o postare pe Facebook că Primăria Sectorului 3 nu a putut prezenta autorizaţii de construire pentru majoritatea străzilor din zonă, sunt doar câteva certificate de urbanism emise pentru refacerea unora, nu pentru drumuri noi. Acolo erau doar uliţe de pământ, nu străzi, a indicat prefectul.

Andrei Nistor a afirmat că Transgaz transmite anual Primăriei Sectorului 3 planurile tehnice cu amplasarea conductelor, deci informaţiile erau cunoscute.

Primarul Robert Negoiţă nu a fost prezent la discuţia de vineri, doar angajaţi ai instituţiei.

“Transgaz a prezentat deja soluţiile tehnice necesare pentru punerea în siguranţă a zonei: săpături până la nivelul conductelor, montarea unor tuburi de protecţie şi refacerea infrastructurii după finalizarea lucrărilor”, a spus prefectul Capitalei.

El a adăugat că va propune Comitetului pentru situaţii de urgenţă măsuri clare pentru a preveni repetarea unor astfel de situaţii, iar cei responsabili să răspundă.