Piețe de Crăciun europene de nișă: idei de ultim moment încă disponibile pentru rezervări. Craiova, alături de Arezzo și Tallin

Anul acesta, mai multe orașe europene sărbătoresc Crăciunul amestecând tradițiile cu unele tente moderne. „Există ceva incontestabil magic în felul în care se sărbătoreşte Crăciunul în Europa. Pe măsură ce nopțile se lungesc și bruma strălucește pe pavaje, orașele de pe continent se transformă în lumi fermecate, pline de veselie”, a declarat Lucy Halfhead, manager editorial al aplicației foto Popsa, potrivit unei analize Euronews Italia.

„De la parfumul castanelor coapte și al vinului fiert până la sunetul corurilor de sub catedralele gotice, piețele de Crăciun au devenit o tradiție esențială, combinând secole de istorie cu spiritul festiv de astăzi.”

Euronews Travel a făcut o listă cu cele mai frumoase piețe de Crăciun, care oferă surprize, specialități locale autentice și multă magie.

Piața de Crăciun din Tallin, Estonia

Piața tradițională de Crăciun din Tallinn este mai mică decât marile piețe din Europa de Vest, însă are un farmec de neegalat. Este amplasată în Piața Primăriei din Orașul Vechi medieval, şi rămâne deshisă în fiecare an între 21 noiembrie și 27 decembrie.

Această piață a rămas în istorie ca fiind prima piaţă din Europa în care a fost expus public, în 1441, tradiționalul brad de Crăciun.

Aici, în afara bradului mare aflat în mijlocul pieţei, vizitatorii pot admira căsuţele în culori pastelate ale negustorilor, care seamănă cu cele de turtă dulce înghețate, sau, dacă îşi doresc să petreacă câteva momente nostalgice, se pot plimba pe aleile șerpuitoare, pietruite, luminate de felinare. Tarabele din jurul pieței vând specialități estoniene, cum ar fi jucăriile din lemn sculptate manual, mănușile de lână cu motive populare și ornamentele din lemn.

Nu pot fi ratate preparatele tradiționale precum piparkoogid (turta dulce) și verivorst (un fel de salam din măruntaie de porc și sânge) şi desigur nelipsitul glögg (vin fiert condimentat).

Copiii pot face o tură cu caruselul sau îl pot întâlni pe Moș Crăciun, în timp ce adulții pot asculta coruri și pot viziona spectacole de dansuri populare.

Pentru cei care caută ceva mai puțin tradițional, există Tallinn Rooftop Market din cartierul Telliskivi, care oferă priveliști uluitoare, saună și igluuri cu cocktailuri nordice pentru o experiență festivă mai modernă.

Piața de Crăciun din Arezzo, Italia

Piața de Crăciun din Arezzo este o altă bijuterie europeană subestimată, în ciuda faptului că este un eveniment important de sărbători pentru regiune. Oraşul, situat în estul Toscanei are deja un farmec rural romantic, fiind cadrul perfect pentru un Crăciun de neuitat.

Amplasată în centrul medieval al oraşului, piața în stil alpin, cu tarabe austriece și germane se mândrește cu 640.000 de luminițe, Casa lui Moș Crăciun și o roată Ferris cu priveliști spectaculoase. Cu toate acestea, este mult mai puțin cunoscută și vizitată decât marile piețe din Nürnberg sau Viena.

Aici, vizitatorii se pot bucura de o varietate de specialități toscane, cum ar fi castanele și fripturile, precum și brânzeturile alpine. În acelaşi timp însă, trebuie guste şi deserturile germane, cum ar fi ștrudelul, alături de preparate festive precum Feuerzangenbowle (un cub de zahăr înmuiat în rom, aprins și turnat în vin).

De vizitat şi tarabele cu decorațiuni pictate manual și sculpturi în lemn, sau cabana alpină, aflată tot în piaţă.

Piața din Arezzo va fi deschisă anul acesta în perioada 15 noiembrie – 28 decembrie.

Piața de Crăciun de la Bratislava, Slovacia

Piața de Crăciun din Bratislava, care oferă o mostră autentică a festivităților europene la scară mică, este încă puțin cunoscută. Are loc în Piața Principală și în Piața Hviezdoslavovo din Orașul Vechi, oferă numeroase preparate tradiționale și obiecte meșteșugărești și este deschisă în perioada 27 noiembrie și 6 ianuarie.

Încercați gogoşile din cartofi, castanele coapte sau langoşul slovac, precum și Bryndzové halušky (găluște mici de cartofi cu brânză de oaie și slănină). Însoțiți-le cu o cană generoasă de vin fiert.

Vizitatorii pot patina pe gheață în Piața Hviezdoslavovo, în timp ce admiră tarabele cu decorațiuni sezoniere și suvenirurile lucrate manual. În grădinile Castelului Bratislava există şi o piață de Crăciun separată, cu tematică medievală, un carusel pentru copii și tarabe și meșteșuguri în stil medieval.

Piața de Crăciun din Craiova, România

Piața de Crăciun din Craiova s-ar putea să nu rămână prea mult timp o bijuterie ascunsă deoarece în fiecare an atrage tot mai mulți vizitatori. Piața va fi deschisă între 14 noiembrie și 6 ianuarie anul viitor.

Împărţită în patru zone diferite ale orașului, aceasta propune diverse „lumi de Crăciun” tematice, cum ar fi Satul lui Moș Crăciun, Frumoasa și Bestia, Crăciunul Galactic și Crăciunul tradițional românesc. Locațiile includ Piața Mihai Viteazul, Piața William Shakespeare, zona Fântânii Doljana și Orașul Vechi.

Vizitatorii se pot bucura de mai multe atracții, inclusiv o roată mare, un patinoar, standuri cu specialităţi culinare, tarabe care vând decorațiuni și cadouri de iarnă de înaltă calitate.

Miile de luminițe și o impunătoare sanie zburătoare a lui Moș Crăciun adaugă o notă suplimentară de magie acestei piețe, în care vizitatorii pot gusta şi o varietate de preparate românești, precum sarmale, muraturi, tocănițe și coaste de porc, sau pot alege un desert clasic precum cozonacul.

Piața Vegană de Crăciun din Berlin

Berlinul este cunoscut pentru vasta sa selecție de piețe de Crăciun, oferind vizitatorilor o gamă largă de opțiuni. Însă Piața Vegană de Crăciun din Berlin, din Fehrbelliner Platz, aflată acum la al doilea an, este încă o bijuterie subestimată care merită vizitată.

Aceasta prezintă peste 60 de standuri cu o selecție largă de opțiuni fără carne, cum ar fi “pigs in blankets” vegani, nuci prăjite, cârnați vegani, Kartoffelpuffer (gogoşi din cartofi) și Wellington-uri vegane umplute cu legume sau ciuperci.

În timp ce admiră tarabele care vând lumânări, obiecte de artizanat și alte cadouri provenite din surse etice, vizitatorii se pot bucura de un pahar de Glühwein (vin fiert). În piaţă poate fi des întâlnit un DJ live, care creează o atmosferă de club de Crăciun, deosebit de populară în rândul vizitatorilori mai tineri.

Datele exacte nu au fost încă anunțate. De obicei, se desfășoară de la sfârșitul lunii noiembrie până în decembrie și este deja confirmată pentru sezonul 2025.

Traducerea Rador: Cătălina Păunel