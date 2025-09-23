G4Media.ro
BREAKING Nicușor Dan: Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula…

Foto: Facebook Nicușor Dan

BREAKING Nicușor Dan: Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare

Articole23 Sep • 841 vizualizări 1 comentariu

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit marți la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției de guvernare, în cadrul căreia a mediat un dialog „pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării”.

În cadrul discuțiilor președintele Nicușor Dan subliniat importanța menținerii unității coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor.  Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public, se precizează într-un comunicat al administrației prezidențiale.

„Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare”, a transmis Nicușor Dan.

Ministrul Finanțelor a prezentat în cadrul întâlnirii cele mai recente date privind execuția bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare. Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice.

Președintele României a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate domeniile sociale, reforme așteptate de cetățeni și asumate de actuala majoritate parlamentară.

Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului.

  1. Si unde scrie in programul de guvernare ca trebuie sa ne mareasca taxele, impozitele, accizele, preturile, inflatia?
    Unde scrie ca pilele de partid, amantele, nepotii, fratii celor de la guvernare trebuie sa ramana in functii, ca pensiile speciale trebuie sa ramana nesimtite, ca trebuie distrusa educatia prin subfinantare etc?
    N. Dan, Bolojan/PNL, Grindeanu/PSD, Fritz/USR sunt dusi cu capul? Prin lipsa reformelor si cresterea preturilor alimenteaza constient cresterea ne.bunilor rusofili AUR+SOS+POT…

