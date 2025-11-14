Bolojan: Discuțiile pentru bugetul pe 2026 vor începe peste două săptămâni / Adoptarea bugetului poate fi făcută doar după adoptarea pachetelor de reformă

Discuțiile pentru bugetul pe 2026 vor începe în două săptămâni, dar adoptarea proiectului nu poate fi făcută decât după adoptarea pachetelor de reformă, a declarat premierul Ilie Bolojan, vineri, într-un interviu la Europa Liberă.

„Dacă nu le adoptăm cel târziu la jumătatea lui decembrie, există riscul foarte mare ca bugetul pe anul viitor să fie compromis din punct de vedere al țintelor” asumate, a spus el, subliniind că “nu ne permitem acest lucru”.

În ceea ce privește bugetul Apărării, conform angajamentelor internaționale asumate, acesta va trebui să fie “ceva mai mare, nu mult mai mare pentru că nu ne putem permite, dar ne vom respecta angajamentele”, potrivit premierului.