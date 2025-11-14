Eroii nevăzuți ai fotbalului: Echipa de tâmplari, profesori și electricieni din Insulele Feroe visează la CM 2026

Naționala din Insulele Feroe are parte de cel mai bun parcurs din istorie în preliminariile pentru CM de fotbal, iar cu un singur meci înainte de terminarea campaniei păstrează șanse matematice de a ajunge la barajul de calificare.

Este povestea fantastică a unei echipe din care fac parte tâmplari, electricieni, profesori și un „vânzător de pizza”.

Un arhipelag vulcanic format din 18 insule, Insulele Feroe visează la un miracol înainte de ultimele meciuri din preliminariile pentru CM de fotbal dinn 2026.

Matematic, echipa poate prinde in extremis locul al doilea în grupa preliminară, iar performanța ar asigura locul de baraj.

Simplul fapt că Feroe speră la calificare cu o etapă inainte de terminarea preliminariilor este un lucru foarte tare, în condițiile în care de-a lungul istoriei nu a existat vreodată o asemenea șansă.

În Grupa L, Insulele Feroe a adunat 12 puncte și se află pe locul trei înainte de meciurile de vineri. Are nevoie de un mic miracol pentru a se clasa a doua, dar speră până la capăt.

Concret, Feroe trebuie să câștige în Croația, iar Gibraltar (ultima clasată și fără vreun punct adunat) să nu piardă cu Cehia.

Scenariul este unul mai degrabă SF, dar jucătorii din Feroe se declară mulțumiți de faptul că echipa este în cursa calificării înainte de ultima etapă.

De-a lungul istoriei, Insulele Feroe nu a câștigat niciodată mai mult de două meciuri într-o campanie de calificare. În preliminariile pentru CM 2026, echipa a bifat patru victorii în ultimele cinci partide. La ultimul meci oficial, Feroe a trecut de Cehia, scor 2-1.

Insulele Feroe ocupă locul 127 din cele 211 națiuni afiliate la FIFA, iar acum se află în fața celei mai bune campanii de calificare din existență.

„Ideea este să continuăm să mergem pe val, să rezistăm și să vedem cât de departe ne duce.

Ne bucurăm de acest moment și, având în vedere rezultatele recente, credem că putem merge în Croația și obține trei puncte”, transmite Odmar Faero, unul dintre fundașii centrali ai echipei naționale din Feroe.

Face parte dintr-o familie cu tradiție în sport, tatăl și bunicul său evoluând și ei pentru prima reprezentativă din Feroe.

„Nu cred că Gibraltar va obține vreun punct, așa că este o cauză pierdută, dar nu vom lăsa acest lucru să ne afecteze performanța împotriva Croației.

Am fi absolut dezamăgiți dacă Gibraltar ar obține un egal și noi nu ne-am îndeplini partea noastră de înțelegere – ar fi cel mai rău lucru cu care m-aș putea împăca”, atrage atenția Faero.

Tâmplari, electricieni, profesori și un „vânzător de pizza”

Cele 12 puncte obținute de Insulele Feroe reprezintă cel mai bun rezultat al lor într-o competiție de calificare.

Echipa se găsește la doar un singur punct în urma Cehiei, o performanță fantastică.

Trebuie menționat faptul că Feroe a trecut cu 4-0 de Muntenegru în actuala campanie.

„Aceasta nu este doar o echipă defensivă”, adaugă Faero.

Apărătorul lucrează pentru un magazin de mobilă în țara sa natală. În echipă se mai găsesc, printre altele, electricieni, profesori și un patron de firmă care livrează pizza. Tocmai de aceea i se pune sec ”vânzătorul de pizza”.

Antrenorul principal Eyoun Klakstein a fost scriitor de romane polițiste, informează BBC.

„Întotdeauna sunt câțiva electricieni, câțiva tâmplari. Este un profesor, iar apoi ceva destul de popular printre tinerii jucători de aici este să lucreze la grădiniță, deoarece programul este redus și se potrivește bine cu antrenamentele de fotbal.

„Mai este și (n.r. Arni) Frederiksberg, care a marcat penalty-ul împotriva Muntenegrului.

El este de fapt directorul general al unei companii care vinde o mulțime de produse alimentare.

Unul dintre produse este pizza, așa că i se spune „vânzătorul de pizza”, dar de fapt este director general”, atrage atenția Faero.

Cum se traduce „stilul feroez”?

Faero atinge și subiectul „stilului feroez” de care s-a mai auzit de-a lungul timpului.

„Aș spune că suntem un popor rezistent, din punct de vedere istoric. Este o piatră de temelie pe care ne bazăm.

Suntem 55.000 de oameni blocați pe 18 insule undeva în mijlocul Oceanului Atlantic. Practic, este ca și cum ai spune: fie vă descurcați singuri, fie muriți.

Așa că avem resursele noastre, avem oamenii noștri și găsim o cale să facem lucrurile să funcționeze, pentru că nu avem altă opțiune”, încheie Odmar Faero.

Croația – Insulele Feroe / 21:45

Gibraltar – Cehia / 21:45

Clasamentul grupei