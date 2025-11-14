G4Media.ro
Bolojan: ANAF trebuie să finalizeze digitalizarea, care nu se mai termină

Foto: Antifrauda ANAF / sursa ANAF

Bolojan: ANAF trebuie să finalizeze digitalizarea, care nu se mai termină

Economie14 Noi 0 comentarii

Premierul Ilie Bolojan a cerut vineri Fiscului să finalizeze procesul de digitalizare, “care nu se mai termină”.

“ANAF trebuie să finalizeze digitalizarea, care nu se mai termină”, a declarat el, într-un interviu la Europa Liberă.

Potrivit premierului, evaziunea fiscală “în stil mare” nu se poate face decât cu “o umbrelă de protecție în rândul instituțiilor care trebuie să combată corupția”.

Prin finalizarea procesului de digitalizare, “dacă nu mai intervin oamenii (…) sistemul digital îți arat exact unde trebuie să controlezi și nu mai ții umbrela pentru prieteni”, a subliniat Bolojan, înainte de a adăuga: “Sper ca Ministerul de Finanțe și ANAF să corecteze lucrurile în perioada următoare”

Faptul că s-a încasat suplimentar peste 10% la TVA arată că “ceva s-a făcut”, a mai spus el.

