Cum interpretează premierul Poloniei poziția pro-Ucraina afișată de președintele american Donald Trump: Cuvintele președintelui american înseamnă, de fapt, că ar putea renunța la Kiev

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că aparenta repoziționare a președintelui american Donald Trump de partea Ucrainei ar putea însemna, de fapt, retragerea americană din războiul cu Rusia, informează Politico.

Trump, care a repetat mult timp argumentele Kremlinului cu privire la invazia pe scară largă a Moscovei și a afirmat că Ucraina nu își va recâștiga niciodată granițele dinainte de 2014, a surprins aliații când a sugerat săptămâna aceasta că Kievul ar putea lupta și învinge complet Rusia cu sprijinul european.

UE s-a grăbit să-și asume meritul pentru această schimbare de poziție, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene afirmând că Trump a fost influențat de „contactele regulate cu președinta Ursula von der Leyen”.

Dar premierul polonez Donald Tusk are o opinie diferită cu privire la aparenta schimbare de poziție a lui Trump. Citind printre rânduri, președintele SUA ar părea că se distanțează de promisiunea sa de a pune capăt conflictului, a avertizat joi liderul polonez. „Președintele Trump a declarat că Ucraina ar putea, cu sprijinul Uniunii Europene, să-și recâștige întreg teritoriul. Acest optimism surprinzător ascunde o promisiune de reducere a implicării SUA și o transferare a responsabilității pentru încheierea războiului către Europa”, a scris Tusk pe rețele de socializare. „Adevărul este mai bun decât iluzia.”

Trump a amenințat anterior că se va retrage din negocierile dintre Ucraina și Rusia și a recunoscut că războiul se dovedește mai dificil de încheiat decât se aștepta, șocându-i pe aliații occidentali cu noul său mesaj său de marți seara: „Cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa inițială”, a transmis el, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite. „Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele. Mult noroc tuturor!”, a adăugat el.

Schimbările sale bruște de poziție cu privire la conflictul din Ucraina, de la denunțarea președintelui rus Vladimir Putin ca fiind „absolut NEBUN” la îmbrățișarea lui la un summit în Alaska câteva luni mai târziu, sau la întreruperea, apoi reluarea livrării de ajutor militar Ucrainei, lasă Kievul și aliații săi neliniștiți cu privire la poziția reală a Washingtonului.