G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Circulație alternativă în cartierul Militari din Capitală, după ce o mașină a…

ambulanta autospeciala smurd 112
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Circulație alternativă în cartierul Militari din Capitală, după ce o mașină a ricoșat pe trotuar și a lovit patru pietoni într-o stație de autobuz / Au fost transportați la spital

Articole18 Noi • 371 vizualizări 0 comentarii

Se circulă alternativ pe Bulevardul Uverturii din cartierul bucureștean Militari, marți dimineață, după ce o mașină a ricoșat pe trotuar și a lovit patru pietoni care așteptau într-o stație de autobuz, informează Brigada Rutieră.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Accidentul a avut loc la intersecția Bulevardului Uverturii cu Str. Apusului, în jurul orei 06:00, iar cele patru persoane au fost transportate la spital.

Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate două autovehicule, iar din impact unul dintre autovehicule a fost proiectat pe trotuar, în zona stației de autobuz, unde a lovit 4 pietoni și două autovehicule staționate.

Conducătorii auto a fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero.

știre în curs de actualizare

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.