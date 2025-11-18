Circulație alternativă în cartierul Militari din Capitală, după ce o mașină a ricoșat pe trotuar și a lovit patru pietoni într-o stație de autobuz / Au fost transportați la spital
Se circulă alternativ pe Bulevardul Uverturii din cartierul bucureștean Militari, marți dimineață, după ce o mașină a ricoșat pe trotuar și a lovit patru pietoni care așteptau într-o stație de autobuz, informează Brigada Rutieră.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Accidentul a avut loc la intersecția Bulevardului Uverturii cu Str. Apusului, în jurul orei 06:00, iar cele patru persoane au fost transportate la spital.
Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate două autovehicule, iar din impact unul dintre autovehicule a fost proiectat pe trotuar, în zona stației de autobuz, unde a lovit 4 pietoni și două autovehicule staționate.
Conducătorii auto a fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero.
știre în curs de actualizare
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.