Circulație alternativă în cartierul Militari din Capitală, după ce o mașină a ricoșat pe trotuar și a lovit patru pietoni într-o stație de autobuz / Au fost transportați la spital

Se circulă alternativ pe Bulevardul Uverturii din cartierul bucureștean Militari, marți dimineață, după ce o mașină a ricoșat pe trotuar și a lovit patru pietoni care așteptau într-o stație de autobuz, informează Brigada Rutieră.

Accidentul a avut loc la intersecția Bulevardului Uverturii cu Str. Apusului, în jurul orei 06:00, iar cele patru persoane au fost transportate la spital.

Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate două autovehicule, iar din impact unul dintre autovehicule a fost proiectat pe trotuar, în zona stației de autobuz, unde a lovit 4 pietoni și două autovehicule staționate.

Conducătorii auto a fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero.

știre în curs de actualizare