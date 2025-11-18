Şeful diplomaţiei germane sprijină aderarea ţărilor din Balcani la UE / Muntenegru, cea mai avansată în procesul de integrare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Extinderea Uniunii Europene în Balcani este în interesul primordial al blocului comunitar, a declarat luni ministrul de externe german Johann Wadephul, în timpul unei vizite în capitala muntenegreană Podgorica, transmite dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

După o întâlnire cu preşedintele muntenegrean Jakov Milatovic, cu premierul Milojko Spajic şi cu ministrul de externe Ervin Ibrahimovic, Wadephul a promis asistenţa Germaniei pentru Muntenegru pe calea către aderarea la UE.

De asemenea, el le-a cerut ţărilor din regiune aspirante la UE să depăşească tensiunile etnice şi să pună în practică reformele necesare pentru aderare.

„O Uniune Europeană puternică şi unită este cea mai bună contribuţie la securitatea şi prosperitatea cetăţenilor întregii UE”, a spus şeful diplomaţiei germane.

Într-o perioadă de convulsii geopolitice, europenii trebuie să ia în considerare „ceea ce ne aduce împreună – un spaţiu al legii cu greutate politică şi putere economică semnificativă ce facilitează libertatea, în pofida tuturor provocărilor”, a afirmat el.

Johann Wadephul a lăudat ‘„marele progres” făcut de Muntenegru în procesul de aderare la UE. „Dacă aceste eforturi sunt intensificate şi dacă Muntenegrul nu reduce ritmul, atunci această cale poate fi de succes”, a subliniat demnitarul german. Muntenegrul vizează aderarea la UE în 2028.

De partea sa, ministrul de externe muntenegrean Ervin Ibrahimovic a spus că ţara sa este un partener de încredere, adăugând că Muntenegrul salută investiţiile germane. Sectorul cel mai atractiv este energia regenerabilă, dar turiştii germani sunt de asemenea bineveniţi, a spus el.

Aflat ulterior în Albania, Johann Wadephul a afirmat că Berlinul a fost întotdeauna favorabil extinderii UE. „Totuşi, este treaba ţărilor candidate să respecte toate condiţiile pentru aderare”, a accentuat Wadephul după discuţiile cu omoloaga sa albaneză Elisa Spiropali, desfăşurate la Tirana.

Johann Wadephul s-a întâlnit şi cu Altin Dumani, şeful Biroului special pentru combaterea corupţiei, a infracţionalităţii organizate şi a terorismului.

Oficialitatea germană a salutat faptul că Albania are o astfel de instituţie puternică ce înregistrează progrese în combaterea corupţiei. Berlinul şi-a exprimat constant îngrijorarea faţă de nivelul de corupţie şi infracţionalitatea legată de traficul internaţional de droguri în Albania şi în alte ţări din regiune.

Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru şi Serbia intenţionează să adere la UE. Cea mai avansată este Muntenegrul, deşi nu a fost stabilită o dată pentru intrarea în blocul comunitar.

Negocierile UE cu Podgorica au început în 2012, iar cele cu Serbia în 2014. În 2022, au început negocierile şi cu Albania şi Macedonia de Nord. Bosnia este ţară candidată, dar negocierile încă nu au început. Kosovo este o potenţială candidată la aderare.