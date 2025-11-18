G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trei din patru germani susţin introducerea unei perioade de serviciu obligatoriu pentru…

bundeswehr. armata germana, nato, transportoare blindate de trupe, militari, soldati, convoi, conflict, operatiune, pontoane, razboi, germania
Sursa foto: Bundeswehr / Anne Weinrich

Trei din patru germani susţin introducerea unei perioade de serviciu obligatoriu pentru toţi cetăţenii, arată un sondaj

Articole18 Noi • 41 vizualizări 0 comentarii

O mare majoritate a germanilor ar susţine introducerea unei perioade obligatorii de serviciu social pentru toţi cetăţenii, arată un sondaj al Forsa, relatează marţi agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Sondajul realizat pentru revista germană Stern şi televiziunea RTL arată că 75% dintre respondenţi susţin ideea, care ar implica cel puţin şase luni de serviciu. O proporţie de 23% dintre respondenţi s-au declarat împotrivă, în timp ce 2% au preferat să nu răspundă la întrebare.

Întrebarea a enumerat instituţiile sociale, forţele armate şi agenţiile de protecţie civilă drept exemple de locuri în care ar putea fi efectua un astfel de serviciu. Respondenţilor li s-a mai spus că acest serviciu obligatoriu poate fi efectuat oricând în cursul vieţii.

Forsa a intervievat 1.009 persoane între 13 şi 14 noiembrie, iar marja de eroare a sondajului este de trei puncte procentuale.

Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în Germania în 2011, punând capăt efectiv atât serviciului militar, cât şi serviciului civil. Acesta a fost înlocuit cu o schemă de serviciu voluntar federal.

În Germania au loc de ani de zile dezbateri privind introducerea unui serviciu civic general, în special în legătură cu discuţiile despre recrutarea militară.

Preşedintele Frank-Walter Steinmeier a fost unul dintre cei care s-au pronunţat pentru o obligaţie universală de a efectua un astfel de serviciu.

Pe termen lung, o perioadă de serviciu obligatoriu pentru toată lumea ar fi cea mai corectă, unii servind în forţele armate, alţii în instituţiile sociale, a declarat el săptămâna trecută.

Guvernul conservator condus de cancelarul german Friedrich Merz, care şi-a început mandatul în mai, a convenit asupra unei reforme a serviciului militar care va fi bazată iniţial pe participare voluntară.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Muzica generată deInteligența Artificială devine aproape imposibil de detectat – studiu

Articole12 Noi • 1.488 vizualizări
0 comentarii

Cota de încredere a lui Macron scade la un record deţinut de către predecesorul său, François Hollande, arată un sondaj

Articole30 Oct 2025 • 292 vizualizări
0 comentarii

Peste 22.000 de germani şi-au schimbat sexul din acte după ce legea a permis acest lucru

Articole29 Oct 2025 • 268 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.