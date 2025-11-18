Începe conferinţa de securitate de la Berlin, axată pe consolidarea apărării Europei / Se discută măsuri de stimulare a producției de arme
Politicieni, oficiali militari şi experţi în apărare se vor întâlni la Berlin începând de marţi pentru o conferinţă de securitate de două zile axată pe consolidarea apărării Europei, relatează dpa.
Peste 140 de vorbitori sunt aşteptaţi să susţină discursuri şi să participe la paneluri de discuţii.
Participanţii intenţionează să exploreze răspunsuri la o serie de ameninţări cu care se confruntă NATO şi Uniunea Europeană, inclusiv măsuri de a stimula producţia de arme şi adoptarea de noi tehnologii.
Printre vorbitori se vor afla miniştrii apărării german Boris Pistorius şi suedez, Pal Jonson.
Conferinţa pentru securitate de la Berlin va fi deschisă de politiciana germană Marie-Agnes Strack-Zimmermann, preşedinta Comisiei pentru Securitate şi Apărare a Parlamentului European.
Printre reprezentaţii militari care participă la conferinţă se află generalul german Ingo Gerhartz, care conduce Comandamentul Forţei comune aliate a NATO de la Brunssum, în Olanda.
