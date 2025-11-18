Donald Trump a rămas fără voce după ce a ţipat în timpul unei discuţii despre comerţ / „Am ţipat la unii oameni pentru că sunt proşti”, a recunoscut președintele SUA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele american Donald Trump a părut răguşit la o conferinţă de presă de luni, după ce a ţipat în timpul unei discuţii despre comerţ, aşa cum a recunoscut chiar el, a relatat luni EFE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

‘Am ţipat la unii oameni pentru că sunt proşti în legătură cu o problemă comercială într-o ţară şi am lămurit-o, dar cu aceşti oameni m-am enervat’, a spus preşedintele când a fost întrebat despre vocea sa răguşită.

Trump i-a asigurat pe toţi că nu este bolnav şi se simte ‘bestial’.

Când jurnaliştii au insistat să afle detalii, preşedintele american a explicat că o ţară ‘a încercat să renegocieze termenii acordului său comercial’, lucru care l-a deranjat pe Trump, care a evitat totuşi să dezvăluie despre ce naţiune este vorba.

Trump a făcut aceste remarci în timpul unei conferinţe de presă în Biroul Oval alături de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, unde cei doi au anunţat că Statele Unite vor accelera procesarea vizelor pentru fanii care au achiziţionat bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026.

Preşedintele american a sosit la Washington duminică seară, după ce a petrecut weekendul jucând golf în Florida.