G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Donald Trump a rămas fără voce după ce a ţipat în timpul…

Donald Trump
Screenshot

Donald Trump a rămas fără voce după ce a ţipat în timpul unei discuţii despre comerţ / „Am ţipat la unii oameni pentru că sunt proşti”, a recunoscut președintele SUA

Articole18 Noi 0 comentarii

Preşedintele american Donald Trump a părut răguşit la o conferinţă de presă de luni, după ce a ţipat în timpul unei discuţii despre comerţ, aşa cum a recunoscut chiar el, a relatat luni EFE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

‘Am ţipat la unii oameni pentru că sunt proşti în legătură cu o problemă comercială într-o ţară şi am lămurit-o, dar cu aceşti oameni m-am enervat’, a spus preşedintele când a fost întrebat despre vocea sa răguşită.

Trump i-a asigurat pe toţi că nu este bolnav şi se simte ‘bestial’.

Când jurnaliştii au insistat să afle detalii, preşedintele american a explicat că o ţară ‘a încercat să renegocieze termenii acordului său comercial’, lucru care l-a deranjat pe Trump, care a evitat totuşi să dezvăluie despre ce naţiune este vorba.

Trump a făcut aceste remarci în timpul unei conferinţe de presă în Biroul Oval alături de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, unde cei doi au anunţat că Statele Unite vor accelera procesarea vizelor pentru fanii care au achiziţionat bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026.

Preşedintele american a sosit la Washington duminică seară, după ce a petrecut weekendul jucând golf în Florida.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump lasă să se înțeleagă că a luat o decizie cu privire la operațiunile militare din Venezuela / Ce știm până acum

Articole16 Noi • 1.333 vizualizări
0 comentarii

Trump va continua procesul împotriva BBC: Trei experți explică de ce ar putea avea dificultăți în a câștiga (Analiză SkyNews)

Articole16 Noi • 462 vizualizări
0 comentarii

Trump îşi retrage sprijinul pentru o parlamentară republicană care l-a criticat în legătură cu scandalul Epstein

Articole15 Noi • 870 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.