G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Donald Tusk convoacă o ședință extraordinară a Comitetului pentru Securitate Națională, după…

polonia avioane de lupta armata poloneza militari2
sursa foto: Facebook / Wojsko Polskie (Armata Poloneză)

Donald Tusk convoacă o ședință extraordinară a Comitetului pentru Securitate Națională, după acuzațiile de sabotaj la adresa Rusiei / Participă șefii Armatei, ai serviciilor secrete și reprezentanții președintelui Poloniei

Articole18 Noi 0 comentarii

Donald Tusk a anunțat, printr-un mesaj publicat luni pe X, că miercuri dimineață va convoca o ședință extraordinară a Comitetului guvernamentul pentru Securitate Națională, după acuzațiile de sabotaj la adresa Rusiei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

La ședință vor participa comandanții Armatei, șefii serviciilor secrete și reprezentanți ai administrației prezidențiale din Polonia, mai transmite Tusk:

  • „Mâine dimineață va avea loc o ședință extraordinară a Comitetului guvernamental pentru probleme de securitate națională, cu participarea comandanților militari, a șefilor serviciilor și a unui reprezentant al președintelui”.

Premierul Donald Tusk a vorbit, luni, despre un act deliberat de sabotaj în cazul liniei ferate dintre Varșovia și orașul Lublin din estul țării, unde a avut loc o explozie care a avariat traseul, potrivit publicației Notes from Poland.

„Ancheta este în curs. La fel ca în cazurile anterioare de acest gen, vom prinde făptașii, indiferent cine îi susține”, a promis el. Potrivit prim-ministrului polonez a fost folosită o „încărcătură explozivă” pentru a distruge calea ferată și au fost descoperite avarii pe aceeași linie și în altă locație, mai aproape de Lublin.

Nu a fost identificat încă niciun posibil autor, deși unele personalități din coaliția de guvernare au subliniat faptul că Polonia a suferit recent diverse acte de sabotaj comise de agenți care lucrează în numele Rusiei. Un ministru adjunct al Afacerilor Externe a menționat că linia ferată în cauză este utilizată pentru aprovizionarea Ucrainei.

Primele rapoarte privind avariile la calea ferată au apărut duminică, după ce un mecanic de tren a observat șine avariate în apropierea satului Mika, pe ruta dintre Varșovia și Lublin. Duminică după-amiază, Tusk a declarat că incidentul ar putea fi un act de sabotaj, mai arată Notes from Poland.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Emmanuel Macron şi Donald Tusk salută victoria pro-europenilor în alegerile parlamentare din Republica Moldova

Articole29 Sep 2025
2 comentarii

Un alpinist polonez face istorie după ce a reușit să coboare pe schiuri de pe Everest fără oxigen îmbuteliat / Donald Tusk a salutat reușita: „Cerul e limita? Nu pentru polonezi”

Articole28 Sep 2025
0 comentarii

Cum interpretează premierul Poloniei poziția pro-Ucraina afișată de președintele american Donald Trump: Cuvintele președintelui american înseamnă, de fapt, că ar putea renunța la Kiev

Articole25 Sep 2025
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.