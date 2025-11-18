Donald Tusk convoacă o ședință extraordinară a Comitetului pentru Securitate Națională, după acuzațiile de sabotaj la adresa Rusiei / Participă șefii Armatei, ai serviciilor secrete și reprezentanții președintelui Poloniei
Donald Tusk a anunțat, printr-un mesaj publicat luni pe X, că miercuri dimineață va convoca o ședință extraordinară a Comitetului guvernamentul pentru Securitate Națională, după acuzațiile de sabotaj la adresa Rusiei.
La ședință vor participa comandanții Armatei, șefii serviciilor secrete și reprezentanți ai administrației prezidențiale din Polonia, mai transmite Tusk:
- „Mâine dimineață va avea loc o ședință extraordinară a Comitetului guvernamental pentru probleme de securitate națională, cu participarea comandanților militari, a șefilor serviciilor și a unui reprezentant al președintelui”.
Jutro rano odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta.
— Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025
Premierul Donald Tusk a vorbit, luni, despre un act deliberat de sabotaj în cazul liniei ferate dintre Varșovia și orașul Lublin din estul țării, unde a avut loc o explozie care a avariat traseul, potrivit publicației Notes from Poland.
„Ancheta este în curs. La fel ca în cazurile anterioare de acest gen, vom prinde făptașii, indiferent cine îi susține”, a promis el. Potrivit prim-ministrului polonez a fost folosită o „încărcătură explozivă” pentru a distruge calea ferată și au fost descoperite avarii pe aceeași linie și în altă locație, mai aproape de Lublin.
Nu a fost identificat încă niciun posibil autor, deși unele personalități din coaliția de guvernare au subliniat faptul că Polonia a suferit recent diverse acte de sabotaj comise de agenți care lucrează în numele Rusiei. Un ministru adjunct al Afacerilor Externe a menționat că linia ferată în cauză este utilizată pentru aprovizionarea Ucrainei.
Primele rapoarte privind avariile la calea ferată au apărut duminică, după ce un mecanic de tren a observat șine avariate în apropierea satului Mika, pe ruta dintre Varșovia și Lublin. Duminică după-amiază, Tusk a declarat că incidentul ar putea fi un act de sabotaj, mai arată Notes from Poland.
