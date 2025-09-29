Emmanuel Macron şi Donald Tusk salută victoria pro-europenilor în alegerile parlamentare din Republica Moldova
Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni victoria pro-europenilor la alegerile legislative din Republica Moldova, în ciuda „tentativelor de ingerinţă” şi a „presiunilor”, în timp ce premierul polonez Donald Tusk a salutat „curajul” poporului moldovean pentru că a „menţinut direcţia europeană”, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
„În ciuda tentativelor de ingerinţă şi a presiunilor, alegerea cetăţenilor moldoveni s-a afirmat cu tărie”, a scris Macron pe reţeaua X.
„Franţa este alături de Moldova în proiectul său european şi în elanul său de libertate şi suveranitate”, a adăugat el.
Pe 27 august, de la Chişinău, capitala Republicii Moldova, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul polonez Donald Tusk au exprimat un „sprijin hotărât” pentru Moldova în vederea aderării sale la Uniunea Europeană, în faţa „minciunilor” şi a „ingerinţelor” Moscovei, reaminteşte AFP.
Franţa „salută cu fraternitate alegerea suverană a poporului moldovean de a-şi confirma dorinţa de a se îndrepta spre Europa”, a subliniat la rândul său luni şeful diplomaţiei franceze, Jean-Noel Barrot.
„Nimic nu poate opri un popor care alege democraţia şi libertatea. Nici măcar încercările disperate de ingerinţă străină”, a scris ministrul francez pe X.
La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a salutat luni „curajul” poporului moldovean pentru că a „menţinut direcţia europeană”.
„Nu doar că aţi salvat democraţia şi aţi menţinut direcţia europeană, dar aţi şi împiedicat Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni”, a transmis Donald Tusk pe X, subliniind această „lecţie bună pentru noi toţi”.
