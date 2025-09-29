G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Emmanuel Macron şi Donald Tusk salută victoria pro-europenilor în alegerile parlamentare din…

Donald Tusk, Emmanuel Macron și Maia Sandu, pe o scenă de Ziua Națională a Republicii Moldovei
Sursa foto: Captură video

Emmanuel Macron şi Donald Tusk salută victoria pro-europenilor în alegerile parlamentare din Republica Moldova

Articole29 Sep 0 comentarii

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni victoria pro-europenilor la alegerile legislative din Republica Moldova, în ciuda „tentativelor de ingerinţă” şi a „presiunilor”, în timp ce premierul polonez Donald Tusk a salutat „curajul” poporului moldovean pentru că a „menţinut direcţia europeană”, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„În ciuda tentativelor de ingerinţă şi a presiunilor, alegerea cetăţenilor moldoveni s-a afirmat cu tărie”, a scris Macron pe reţeaua X.

„Franţa este alături de Moldova în proiectul său european şi în elanul său de libertate şi suveranitate”, a adăugat el.

Pe 27 august, de la Chişinău, capitala Republicii Moldova, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul polonez Donald Tusk au exprimat un „sprijin hotărât” pentru Moldova în vederea aderării sale la Uniunea Europeană, în faţa „minciunilor” şi a „ingerinţelor” Moscovei, reaminteşte AFP.

Franţa „salută cu fraternitate alegerea suverană a poporului moldovean de a-şi confirma dorinţa de a se îndrepta spre Europa”, a subliniat la rândul său luni şeful diplomaţiei franceze, Jean-Noel Barrot.

„Nimic nu poate opri un popor care alege democraţia şi libertatea. Nici măcar încercările disperate de ingerinţă străină”, a scris ministrul francez pe X.

La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a salutat luni „curajul” poporului moldovean pentru că a „menţinut direcţia europeană”.

„Nu doar că aţi salvat democraţia şi aţi menţinut direcţia europeană, dar aţi şi împiedicat Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni”, a transmis Donald Tusk pe X, subliniind această „lecţie bună pentru noi toţi”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Alertă cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate / Ministerul de Externe din Republica Moldova transmite că are situația sub control

Articole28 Sep • 161 vizualizări
0 comentarii

Mircea Cărtărescu: Hai, Moldova, că se poate. Votaţi drumul european

Articole28 Sep • 176 vizualizări
0 comentarii

Președintele Nicușor Dan: Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important

Articole28 Sep • 117 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.