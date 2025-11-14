Emmanuel Macron îl primește luni pe Volodimir Zelenski la Paris

Emmanuel Macron îl va primi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski luni, 17 noiembrie, la Paris, pentru o vizită menită să „reafirme angajamentul Franței alături de Ucraina” și să „mențină dinamica eforturilor depuse în ceea ce privește garanțiile de securitate” ale Kievului, potrivit Palatului Elysée, scrie Le Figaro.

Această a noua vizită a lui Zelenski în Franța de la începutul războiului purtat de Rusia din 2022 „va permite reafirmarea angajamentului Franței alături de Ucraina pe termen lung și menținerea dinamicii eforturilor depuse în ceea ce privește garanțiile de securitate” în cadrul „coaliției (țărilor) voluntare” în sprijinul Kievului, precizează președinția.

De asemenea, aceasta va permite „un schimb de opinii cu privire la mizele cooperării bilaterale, în special în domeniile energetic, economic și al apărării”.