G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Emmanuel Macron îl primește luni pe Volodimir Zelenski la Paris

franta, emmanuel macron, ucraina
Sursa foto: Facebook / Emmanuel Macron

Emmanuel Macron îl primește luni pe Volodimir Zelenski la Paris

Articole14 Noi 0 comentarii

Emmanuel Macron îl va primi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski luni, 17 noiembrie, la Paris, pentru o vizită menită să „reafirme angajamentul Franței alături de Ucraina” și să „mențină dinamica eforturilor depuse în ceea ce privește garanțiile de securitate” ale Kievului, potrivit Palatului Elysée, scrie Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Această a noua vizită a lui Zelenski în Franța de la începutul războiului purtat de Rusia din 2022 „va permite reafirmarea angajamentului Franței alături de Ucraina pe termen lung și menținerea dinamicii eforturilor depuse în ceea ce privește garanțiile de securitate” în cadrul „coaliției (țărilor) voluntare” în sprijinul Kievului, precizează președinția.

De asemenea, aceasta va permite „un schimb de opinii cu privire la mizele cooperării bilaterale, în special în domeniile energetic, economic și al apărării”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Convorbire Nicușor Dan – Volodimir Zelenski: „Ucraina trebuie să câștige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu” / Cei doi președinți au discutat despre realizarea unui parteneriat strategic

Articole7 Noi • 2.618 vizualizări
0 comentarii

Macron vrea să lanseze o dezbatere privind amenințările pe care internetul și rețelele sociale le reprezintă pentru democrație

Articole27 Oct 2025 • 420 vizualizări
1 comentariu

Premierul britanic afirmă că liderii coaliției accelerează programul de construire a rachetelor pentru Ucraina

Articole24 Oct 2025 • 446 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.