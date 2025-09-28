Un alpinist polonez face istorie după ce a reușit să coboare pe schiuri de pe Everest fără oxigen îmbuteliat / Donald Tusk a salutat reușita: „Cerul e limita? Nu pentru polonezi”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un schior de aventură polonez a intrat în istorie devenind prima persoană care a urcat și a coborât pe schiuri de pe Muntele Everest fără utilizarea oxigenului suplimentar, transmite The Guardian.

Ascensiunea a fost a treia încercare a lui Andrzej Bargiel de a cuceri Everestul – cel mai înalt munte de pe planetă, cu o altitudine de 8.849 de metri – după ce condițiile periculoase l-au forțat să abandoneze tentativele anterioare, în 2019 și 2022.

„Vârful în sine a fost anevoios și dificil. Nu mai petrecusem niciodată atât de mult timp la o asemenea altitudine, ceea ce a reprezentat o provocare în sine”, a spus Bargiel. „Să cobor pe schiuri de pe Everest fără oxigen a fost un vis care a crescut în mine ani de zile.”

Potrivit bazei de date himalayene, peste 6.000 de persoane au urcat pe munte, dar doar aproximativ 200 au făcut-o fără oxigen suplimentar. Câțiva au coborât pe schiuri, dar niciodată un traseu continuu și complet fără oxigen suplimentar.

Luni, lui Bargiel i-au trebuit aproape 16 ore pentru a trece prin „zona morții”, aflată deasupra altitudinii de 8.000 de metri, unde nivelul de oxigen devine extrem de scăzut.

Pe vârful muntelui, aerul este atât de rarefiat încât alpiniștii primesc doar o treime din oxigenul disponibil la nivelul mării, ceea ce poate provoca leziuni cerebrale, acumulare de lichid în plămâni și chiar moarte.

Marți dimineață, el a coborât pe schiuri prin Khumbu Icefall, un labirint de turnuri de gheață și crevase adânci, cunoscut ca una dintre cele mai periculoase secțiuni de pe Everest, înainte de a ajunge la tabăra de bază. A fost ghidat parțial prin această zonă cu ajutorul unei drone pilotate de fratele său, Bartek.

„Am împărțit coborârea în două părți, pentru că parcurgerea ghețarului tehnic în condiții relativ sigure era posibilă doar dimineața”, a spus Bargiel.

Echipa polonezului a declarat într-un comunicat că este vorba despre „o piatră de hotar revoluționară în lumea schiului-alpinismului”.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a celebrat pe X: „Cerul e limita? Nu pentru polonezi! Andrzej Bargiel tocmai a coborât pe schiuri de pe Everest.”

În 2018, Bargiel a devenit prima persoană care a coborât pe schiuri de pe K2, al doilea cel mai înalt munte din lume.

Într-un interviu acordat Guardian în 2020, el spunea: „Nimeni nu credea că se poate realiza; chiar și fratele meu avea îndoieli. M-a învățat valoarea răbdării – și că nimeni altcineva nu-ți poate îndeplini visurile.”