Controale la cele 6 clinici private din Timiș, unde există sală de operație / Una a fost suspendată, trei au fost amendate, iar celelalte două au primit avertisment

Inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică Timiş au efectuat controale în cele şase unităţi medicale private din judeţ care dispun de cel puţin o sală de operaţie, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Activitatea unei unități sanitare private din Timiș a fost suspendată, alte trei au fost amendate, iar două au fost sancționate cu avertisment pentru nerespectarea protocoalelor şi procedurilor de lucru. Acestea sunt rezultatele controlului efectuat, în luna octombrie, de inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică la cele şase unităţi medicale private din judeţ care dispun de cel puţin o sală de operaţie.

Sancțiunile au fost aplicate pentru nerespectarea protocoalelor şi procedurilor de lucru, spune purtătorul de cuvânt al DSP Timiș, Cornelia Bubatu.

”În privința cabinetelor stomatologice, reprezentanta DSP afirmă că acestea au fost verificate la începutul anului și că, la momentul respectiv, au fost aplicate 16 sancțiuni.

În judeţul Timiş sunt înregistrate aproximativ 1.000 de cabinete stomatologice,” potrivit DSP Timiş.

După tragedia de săptămâna trecută, în care o fetiţă de doi ani a murit în timpul unei intervenţii stomatologice, în care a fost sedată intravenos, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a cerut controale în toate unităţile private care au cel puţin o sală de operaţie, încă de acum o lună.