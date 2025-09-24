VIDEO Președintele Nicușor Dan îi îndeamnă pe cetățenii moldoveni din România să voteze în alegerile parlamentare de duminică: „Reprezintă un moment crucial”
Președintele Nicușor Dan îi îndeamnă, într-un mesaj video postat miercuri seară, pe cetățenii moldoveni din România să voteze în alegerile parlamentare de duminică.
„Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune. Alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc duminică, 28 septembrie, reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi. Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară”, afirmă Nicușor Dan.
Vezi unde pot vota în România cetățenii Republicii Moldova: lista completă a secțiilor de vot
