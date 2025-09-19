Unde pot vota în România cetățenii Republicii Moldova: lista completă a secțiilor de vot
La 28 septembrie 2025, în Republica Moldova se vor desfășura alegeri parlamentare. Cetățenii moldoveni stabiliți sau aflați temporar în România vor putea vota la 23 de secții de votare deschise în 14 orașe (București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Brașov, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureș, Suceava, Bacău, Galați, Constanța), potrivit unui comunicat al Ambasadei Republicii Moldvoa.
Adresele exacte ale acestor secții de votare sunt menționate în imaginea de mai jos.
Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00 (ora locală).
Cetățenii moldoveni vor putea vota la orice secție de votare, prezentând unul dintre următoarele acte:
1) Cartea de identitate sau buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (valabil);
2) Cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu (valabil);
3) Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv expirat);
