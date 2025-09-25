Primăria Braşov, finanţare de 5 milioane de franci de la Guvernul Elveţiei pentru eficientizarea energetică şi modernizarea sediului operatorului de transport public RATBV

Municipiul Braşov a obţinut o nouă finanţare nerambursabilă, de 28,6 milioane de lei, respectiv peste 5 milioane de franci elveţieni, prin cel de-al doilea program de finanţare al Guvernului Confederaţiei elveţiene, bani ce vor fi utilizaţi pentru eficientizarea energetică şi modernizarea sediului administrativ al operatorului de transport public local RATBV, transmite Agerpres.

„După cum i-am promis domnului ambasador al Elveţiei la întâlnirea de la începutul lunii februarie, când a venit să ne invite să aplicăm pentru obţinerea de fonduri elveţiene, am depus din nou un proiect bun. Astăzi, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a anunţat care sunt proiectele finanţate prin axa de finanţare Programul pentru Eficienţă Energetică şi Energie Regenerabilă, iar Braşovul este primul pe listă. În curând, vom semna şi contractul de finanţare şi vom putea lansa procedurile necesare pentru realizarea lucrărilor”, a declarat, conform unui comunicat de presă, primarul Braşovului, George Scripcaru.

Scopul proiectului pentru care s-a obţinut finanţarea este transformarea sediului RATBV într-o clădire nZEB adică una cu consum energetic aproape zero, prin implementarea de soluţii inovative de eficienţă energetică: anvelopare performantă cu faţadă ventilată, integrarea energiei regenerabile prin amplasarea de panouri fotovoltaice pe verticala faţadelor, elemente suplimentare de eficienţă incluzând faţade verzi şi perete viu cu sistem de irigare prin picurare, tâmplărie eficientă energetic, sistem de umbrire orizontală care asigură protecţie solară şi soluţii inteligente de gestionare a energiei.

„În acest moment, sediul administrativ al RATBV are pierderi mari de energie, instalaţii învechite, emisii ridicate de CO2 (61.3 tone/an) şi nu este accesibilă persoanelor cu dizabilităţi”, se precizează în comunicatul Primăriei.