Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, nominalizat într-o reţea europeană a centrelor oncologice /…

Foto: Facebook Institutul Oncologic din Cluj

Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, nominalizat într-o reţea europeană a centrelor oncologice / Medic: Pentru prima dată facem şi noi parte din primul val de aderare

Institutul Oncologic din Cluj-Napoca a fost nominalizat în primele 33 de centre oncologice candidate pentru procesul de certificare europeană. Acesta va face parte dintr-o reţea de 100 de centre certificate de Comisia Europeană. 

Aproximativ 500 de milioane de europeni din zeci de ţări vor fi deserviţi în aceste unităţi. Prof. univ. dr. Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar cu supraspecializare în ginecologie şi chirurgie oncologică, coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, a menţionat că este pentru prima dată când o unitate românească face parte din primul val de aderare, transmite News.ro.

”Până în acest moment sunt 33 de centre oncologice nominalizate şi obiectivul este să fie 100. Cu alte cuvinte, pentru prima dată facem şi noi parte din primul val de aderare, ceea ce e onorant, sigur, şi în aceeaşi măsură cred că dovedeşte faptul că punctual, cel puţin, ne-am făcut datoria, să zicem, în unele subdomenii. 

Sigur că mulţi cârcotaşi vor spune «încă o diplomă de agăţat pe pereţi». Aş spune că e încununarea unui proces lung care a pornit cumva în urmă cu 20 de ani şi a fost accelerat în ultimii 10-15 ani, în care Institutul a identificat ca instrumente de schimbare acreditările europene. Şi aceste acreditări nu sunt doar de dragul acreditării. Ele aduc o îngrijire superioară pentru pacient”, a declarat Patriciu Achimaş Cadariu, luni seară, la Medika TV.

Potrivit medicului, 100 de centre oncologice din Europa vor fi certificate  până în anul 2028.

”E vorba de siguranţa pacienţilor vis-a-vis de administrarea de tratamente sistemice, respectiv chimioterapie, imunoterapie, antiangiogenetice, etc, fiindcă acum sigur că paleta este extrem de largă în ceea ce priveşte procedurile de radioterapie şi intervenţii chirurgicale, desigur. Şi foarte interesant, se discută în cadrul proiectului de implicarea centrelor comprehensive şi în procesul de screening. Şi evident şi partea de cercetare. Un centru comprehensiv de cancer este neapărat nevoie să efectueze o cercetare importantă, consistentă, pentru a rămâne parte a acestui club”, a mai declarat Patriciu Achimaş Cadariu.

Tags:
