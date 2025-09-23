G4Media.ro
Ultima oră: Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți, la ora 11, cu…

Președintele Nicușor Dan și premierul desemnat Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni
sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ultima oră: Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți, la ora 11, cu liderii coaliției de guvernare / Două decizii cruciale, CCR privind pensiile magistraților și reforma administrativă, ar putea duce la demisia premierului și la căderea Guvernului

Programul președintelui de marți, 23 septembrie, prevede de la ora 11 o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare.

Întâlnirea vine după ce în ultimele zile  în coaliție s-a adunat o stare mare tensiune în Coaliția de Guvernare.

Ședința liderilor coaliției cu președintele Nicușor Dan vine în contextul în care două decizii cruciale, CCR privind pensiile magistraților și reforma administrativă, ar putea duce la demisia premierului și la căderea Guvernului. Decizia CCR este așteptată să fie pronunțată mâine, miercuri, 24 septembrie. O decizie negativă a CCR privind legea pensiilor magistraților ar duce, conform declarațiilor liderilor politici, la pierderea legitimității Guvernului.

Reforma administrației este și aceasta obstacol în coaliție. Concedierea a 13.000 de angajați întâmpină opoziție puternică din partea PSD și UDMR, punând și mai multă presiune pe Guvern.

Totodată, Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în cazul blocării reformei administrației publice locale. Lideri PSD au minimalizat implicațiile demisiei premierului, afirmând că formarea unui nou Guvern ar fi rapidă.

Nu există candidați dornici să preia funcția de premier în contextul actual, marcat de necesitatea luării unor măsuri de austeritate nepopulare.

Ținând cont de contextul complex și de lipsa unui succesor clar, există probabilitatea ca Ilie Bolojan să rămână premier indiferent de rezultatul votului pe cele două reforme majore.

O criză politică ar putea agrava deficitul bugetar uriaș, ar putea alimenta protestele sindicatelor și ar putea crește tensiunile sociale pe fondul măsurilor de austeritate.

O posibilă coaliție PNL-USR-UDMR ar fi minoritară și nu ar putea adopta reforme nepopulare.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. O sa le spuna sa ramana impreuna, ca mai au de crescut taxe pentru fraieri, si sa lase „teatrul” cu reformele, ca oricum nu se vor face: nici el nu vrea scaderea pensiilor speciale nesimtite ale magistratilor + cresterea varstei de pensionare si nici reforma administrativa! 🙂

  2. CCR e controlat de PSDNLUDMR, daca se pica la CCR inseamna ca PSDNLUDMR nu vrea eliminarea PENSIILOR SPECIALE .. vom vedeam cine si cum voteaza si vom intelege ce partide vor sau nu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.