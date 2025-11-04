G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlnește, miercuri, la palatul Cotroceni, cu secretarul general…

secretar general al nato, alianta nord atlantica, tratatului atlanticului de nord, mark rutte
Sursa foto: JOHN THYS / AFP / Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlnește, miercuri, la palatul Cotroceni, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei

Articole4 Noi • 172 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cei doi vor discuta despre ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi vor participa, joi, la Forumul NATO pentru In dustria de Apărare / NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate, transmite News.ro.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5-6 noiem brie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate.

”Preşedintele României şi Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025. Pe agenda discuţiilor Preşedintelui Nicuşor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de cr eştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare”, arată comunicatul oficial.

În programul oficial al Secretarului General al NATO mai figurează întâlniri cu alţi oficiali români, precum şi participarea la un eveniment de diplomaţie publică.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Președintele Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după moartea muncitorului român în Italia: ”Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu”

Articole4 Noi • 378 vizualizări
2 comentarii

Mișcarea „suveranistă”, care leagă naționalismul, populismul și conspiraționismul, este principala forță din spatele dezinformării din România – concluzie a unui studiu european

Articole4 Noi • 653 vizualizări
1 comentariu

Claudiu Târziu: Președintele României nu are ce căuta în campania electorală pentru Primăria Capitalei! Implicarea sa directă într-o bătălie locală este un derapaj periculos pentru democrație 

Articole3 Noi • 353 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.