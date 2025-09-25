G4Media.ro
Mark Rutte: Membrii NATO pot viza aeronavele ruseşti care intră în spaţiul lor aerian, atunci când este necesar

Sursa foto: JOHN THYS / AFP / Profimedia

Mark Rutte: Membrii NATO pot viza aeronavele ruseşti care intră în spaţiul lor aerian, atunci când este necesar

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi comentariile preşedintelui american Donald Trump făcute în această săptămână, potrivit cărora ţările membre NATO ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor aerian, în cazul în care o astfel de măsură este necesară, relatează Reuters, transmite News.ro.

„Dacă este necesar. Aşadar, sunt total de acord cu preşedintele Trump: dacă este necesar”, a declarat Mark Rutte într-un interviu acordat emisiunii „Fox & Friends” de la Fox News,.

El a adăugat că militarii NATO sunt instruiţi să evalueze astfel de ameninţări şi să determine dacă pot escorta avioanele ruseşti în afara teritoriului aliat sau dacă trebuie să ia măsuri suplimentare.

