Mark Rutte: Membrii NATO pot viza aeronavele ruseşti care intră în spaţiul lor aerian, atunci când este necesar
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi comentariile preşedintelui american Donald Trump făcute în această săptămână, potrivit cărora ţările membre NATO ar trebui să doboare dronele şi avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor aerian, în cazul în care o astfel de măsură este necesară, relatează Reuters, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Dacă este necesar. Aşadar, sunt total de acord cu preşedintele Trump: dacă este necesar”, a declarat Mark Rutte într-un interviu acordat emisiunii „Fox & Friends” de la Fox News,.
El a adăugat că militarii NATO sunt instruiţi să evalueze astfel de ameninţări şi să determine dacă pot escorta avioanele ruseşti în afara teritoriului aliat sau dacă trebuie să ia măsuri suplimentare.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Şapte avioane militare americane, inclusiv patru F-16, au interceptat patru avioane ruseşti, două bombardiere strategice de tip Tu-95 şi două Su-35 în largul Alaksăi
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.