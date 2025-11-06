Deutsche Borse şi Nasdaq, anchetate în UE în privinţa cotării, tranzacţionării şi compensării instrumentelor financiare derivate

Comisia Europeană a deschis joi o anchetă antitrust privind o posibilă coluziune (înţelegere secretă, n.r.) între Deutsche Borse şi Nasdaq în ceea ce priveşte cotarea, tranzacţionarea şi compensarea instrumentelor financiare derivate, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Ancheta va analiza dacă Deutsche Borse şi Nasdaq au încălcat normele UE în materie de concure nţă prin coordonarea comportamentului lor în sectorul cotării, tranzacţionării şi compensării instrumentelor financiare derivate în Spaţiul Economic European („SEE”). Nasdaq şi Deutsche Borse sunt furnizori de servicii financiare care operează burse mari în sectorul instrumentelor financiare derivate, transmite Agerpres.

Executivul comunitar este îngrijorat de faptul că este posibil ca entităţile Deutsche Borse şi Nasdaq să fi încheiat acorduri sau practici concertate pentru a nu concura în SEE pent ru cotarea, tranzacţionarea şi compensarea anumitor instrumente financiare derivate. În plus, Comisia este preocupată de faptul că entităţile ar putea avea cererea alocată, preţuri coordonate şi schimbul de informaţii sensibile din punct de vedere comercial.

„Investigăm dacă este posibil ca Deutsche Borse şi Nasdaq să fi colaborat pentru a evita concurenţa pentru listarea, tranzacţionarea şi compensarea anumitor instrumente financiare derivate. Normele în materie de concurenţă contribuie la asigurarea unei concurenţe loiale şi deschise între schimburile financiare şi la asigurarea bunei funcţionări a uniunii pieţelor de capital – o piatră de temelie pentru inovare, stabilitate financiară şi creştere în interesul tuturor cetăţenilor europeni”, a afirmat vicepreşedinta executivă pentru o tranziţie curată, justă şi competitivă, Teresa Ribera.