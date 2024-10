Temu va face obiectul unei anchete a UE cu privire la gestionarea vânzărilor ilegale de produse / Proceduri oficiale pentru a stabili dacă Temu a încălcat Digital Services Act

Uniunea Europeană este pregătită să lanseze o investigație asupra Temu din cauza îngrijorărilor că nu reușește să limiteze vânzarea de produse ilegale online, într-o anchetă care ar putea duce la amenzi mari pentru serviciul de comerț electronic, scrie Bloomberg.

Comisia Europeană va deschide o procedură oficială împotriva platformei – administrată de compania chineză PDD Holdings Inc. – pentru a cerceta dacă aceasta încalcă normele împotriva activităților online ilicite, potrivit unor persoane familiarizate cu problema, care au cerut să nu fie identificate, discutând despre conversații confidențiale.

Ancheta ar putea fi anunțată iminent, dar calendarul ar putea, de asemenea, să se modifice, deoarece organismul executiv cu sediul la Bruxelles se pregătește pentru o schimbare a liderilor săi politici, au declarat aceste persoane.

Autoritățile europene de reglementare au luat măsuri drastice împotriva companiilor Big Tech, ca parte a unui efort de a reduce prejudiciile online. În conformitate cu Actul privind serviciile digitale al UE (Digital Services Act – DSA), platformele de internet cu peste 45 de milioane de utilizatori în regiune trebuie să ia măsuri pentru a opri răspândirea dezinformării și a conținutului ilegal – inclusiv oferirea de produse care sunt ilegale în UE – sau riscă amenzi de până la 6% din veniturile lor anuale globale.

Un reprezentant al Temu nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. În urma investigației oficiale a UE, Temu are dreptul de a propune adoptarea de contramăsuri pentru a răspunde preocupărilor Comisiei și a evita eventualele sancțiuni.

Ancheta urmează solicitării UE din 11 octombrie ca Temu să comunice date privind modul în care abordează problema produselor contrafăcute sau nesigure de pe piața sa. La acea dată, Comisia a declarat că a solicitat „informații detaliate și documente interne privind măsurile de atenuare luate împotriva prezenței și reapariției comercianților care vând produse ilegale” pe Temu.

Informațiile pe care Temu le-a furnizat până în prezent au fost nesatisfăcătoare și nu au îndepărtat îngrijorările UE, au declarat persoanele respective.

Temu a cunoscut o creștere explozivă de când PDD a introdus serviciul pentru a se extinde pe piețele globale, inclusiv o reclamă Super Bowl „Shop Like a Billionaire” în 2023, care a făcut-o rapid una dintre cele mai descărcate aplicații din SUA. Vânzările sale rapide, funcțiile asemănătoare unui joc și prețurile scăzute au atras consumatori din zeci de țări din întreaga lume.

Mai recent însă, PDD a avertizat că ar putea urma lupte pentru gigantul comerțului electronic, într-un moment în care concurenți precum ByteDance’s TikTok și Alibaba Group Holding Ltd. își dispută cumpărătorii atenți la buget, iar Amazon plănuiește, de asemenea, să rivalizeze cu ofertele Temu.

PDD a raportat venituri de 97,1 miliarde de yuani (13,6 miliarde de dolari) pentru trimestrul iunie, ratând estimarea medie de 100 de miliarde de yuani. Venitul net a fost de 32 de miliarde de yuani, față de estimările de 27,5 miliarde de yuani.

La Bruxelles, autoritățile de reglementare din UE își folosesc agresiv normele privind conținutul online împotriva giganților platformelor. În prezent, Comisia desfășoară anchete Actul privind serviciile digitale al UE (DSA) în cazul Meta Platforms Inc., AliExpress al Alibaba Group Holding Ltd., TikTok al Bytedance Ltd. și X Corp. al lui Elon Musk.