Hamilton, tot mai izolat la Ferrari: Omul său de încredere părăsește Scuderia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Riccardo Corte, inginerul de performanță al lui Lewis Hamilton, va pleca de la Ferrari, transmite racingnews365.com. Vestea nu îi pică deloc bine multiplului campion mondial din Formula 1, totul venind într-o perioadă în care zvonurile că Scuderia va renunța la serviciile lui Lewis s-au înmulțit în paddock.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Riccardo Corte, inginerul de performanță al lui Lewis Hamilton, va pleca de la Ferrari

Perioada pe care Hamilton o traversează la Ferrari nu este deloc una grozavă: britanicul nu a bifat vreun podium în acest sezon de F1 alături de echipa de la Maranello, evoluțiile sale fiind departe de așteptările uriașe ale fanilor de la începutul anului.

De parcă lipsa performanței nu ar fi fost de ajuns, Lewis a mai primit o lovitură: Riccardo Corte, inginerul său de performanță, va pleca de la Ferrari.

Vorbim despre un personaj extrem de important, unul dintre inginerii seniori ai Scuderiei.

Sursa citată menționează faptul că Riccardo Corte va face pasul la Grove Racing, în supercarurile australiene.

Anterior de munca prestată cu Hamilton, Corte a lucrat cu Charles Leclerc și Carlos Sainz Jr.

De la începutul anului, Corte devenise parte importantă a cercului restrâns al lui Hamilton de la Ferrari.

„Sunt foarte mândru să mă alătur Grove Racing într-un moment atât de interesant pentru echipă”, a declarat Corte.

„După 11 ani la Ferrari F1, abia aștept să aduc această experiență în Supercars, ajutând echipa să continue să avanseze și să maximizeze fiecare oportunitate pe pistă”, a completat inginerul italian.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1