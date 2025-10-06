G4Media.ro
Arestări în Lituania după ce 25 de baloane suspecte au intrat în spațiul aerian al țării, iar traficul aerian a fost suspendat pe aeroportul din Vilnius / Autorităţile bănuiesc că baloanele erau folosite de contrabandişti

Autorităţile lituaniene au anunţat luni că au efectuat mai multe arestări în legătură cu incidentul de la sfârşitul săptămânii trecute, când traficul aerian pe aeroportul din Vilnius a fost suspendat temporar după ce 25 de baloane au intrat în spaţiul aerian al Lituaniei, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Conform lui Vilmantas Vitkauskas, şeful Centrului Naţional de Management al Crizelor, au fost recuperate 10 baloane, iar căutarea celorlalte şi a celor aflaţi în spatele operaţiunii continuă.

Incidentul a avut loc la primele ore de duminică, iar autorităţile bănuiesc că baloanele erau folosite de contrabandişti, pentru a trece ilegal ţigări peste frontiera dintre Lituania şi Belarus.

Vitkauskas a confirmat arestarea mai multor suspecţi în timp ce încercau să recupereze marfa de contrabandă, dar nu a dat alte detalii într-un dialog cu un post de radio local.

Frontiera lituaniano-belarusă, lungă de 679 de kilometri, este şi o limită exterioară a Uniunii Europene şi a NATO, iar capitala Vilnius se află la numai 30 de km de aceasta.

Grănicerii lituanieni apreciază că baloanele au ajuns la o distanţă neobişnuit de mare în interiorul ţării cu ajutorul unui vânt favorabil şi din cauză că fuseseră lansate de contrabandişti la o distanţă mai mare din Belarus, nu chiar de lângă graniţă. Conform poliţiei de frontieră, baloanele se ridică de obicei aproape vertical, apoi avansează la altitudini mari, ceea ce îngreunează detectarea lor.

