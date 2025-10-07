Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA amână zborurile către aeroporturi importante, din cauza lipsei de controlori de trafic aerian

Administraţia Federală a Aviaţiei amână zborurile către aeroporturile importante din Newark, Denver şi Burbank din cauza lipsei de personal în rândul controlorilor de trafic aerian, la doar câteva ore după ce secretarul transporturilor a avertizat că numărul controlorilor care s-au declarat bolnavi este în creştere, relatează CNN. Controlorii sunt consideraţi lucrători esenţiali, deci trebuie să lucreze în timpul închiderii guvernului, dar în prezent nu sunt plătiţi, transmite News.ro.

La ora 18:30 ET, zborurile către Aeroportul Internaţional Newark Liberty sunt întârziate cu aproape o oră din cauza personalului redus de controlori la centrul de control al apropierii, care a fost afectat de întreruperi repetate ale sistemelor şi de lipsa personalului de controlori în aprilie şi mai.

Zborurile către Aeroportul Internaţional Denver sunt întârziate în medie cu 39 de minute. Ambele aeroporturi sunt hub-uri importante pentru United Airlines, deşi compania aeriană nu a răspuns la solicitarea CNN de a comenta.

Tot luni seara, zborurile către Aeroportul Hollywood Burbank au fost întârziate cu aproximativ două ore şi jumătate, potrivit FAA. Turnul de control al Aeroportului Hollywood Burbank s-a închis la ora 19:15 ET, din cauza lipsei de personal, potrivit unei alerte emise de agenţie. În timpul unei conferinţe de presă la aeroportul Newark, luni după-amiază, secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că nu doreşte să vadă zboruri anulate, dar prioritatea este siguranţa în sistemul spaţiului aerian al SUA.

„Dacă vom avea şi alte cazuri de îmbolnăviri, vom reduce fluxul în conformitate cu o rată care să fie sigură pentru poporul american”, a spus Duffy.