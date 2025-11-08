Țările care au reușit o tranziție surprinzător de rapidă către energia curată

Anul acesta a adus o avalanșă de vești proaste pentru lupta globală împotriva schimbărilor climatice catastrofale. Producția de combustibili fosili continuă să crească, ceea ce amplifică efectul de seră. Statele Unite se află într-o fază de negare a crizei climatice; iar tensiunile geopolitice au împins problema climei mai jos pe lista priorităților, transformând-o tot mai des într-o armă în războaiele culturale, transmite CNN.

Dar, în același timp, se desfășoară o altă poveste, una mai optimistă: ascensiunea accelerată a energiei curate. Țările din întreaga lume adaugă surse regenerabile într-un ritm amețitor, iar acest val se răspândește în locuri surprinzătoare. Experții spun că ar putea fi începutul unei noi ere energetice, alimentate de soare și vânt.

În prima jumătate a anului 2025, pentru prima dată în istorie, energia regenerabilă a depășit cărbunele ca principala sursă de electricitate la nivel global – un moment considerat istoric de analiști. Modul în care lumea își produce energia electrică este crucial: sectorul energetic este cea mai mare sursă de emisii globale, iar electricitatea curată este cheia și pentru decarbonizarea transportului, un alt domeniu extrem de poluant.

Acest avânt al energiei curate este pe cale să crească exponențial, pe măsură ce energia eoliană, solară și bateriile devin mai ieftine și mai ușor de instalat decât combustibilii fosili. Capacitatea globală de energie regenerabilă este estimată să se dubleze în următorii cinci ani, crescând cu 4.600 gigavați (GW) – echivalentul capacității totale de producție a Chinei, Uniunii Europene și Japoniei, potrivit unui raport recent al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).

„Nu mai există cale de întoarcere”, a declarat pentru CNN Malgorzata Wiatros-Motyka, analist principal în domeniul energiei electrice la think tank-ul climatic Ember.

Totuși, în ciuda acestui ritm impresionant, unii experți avertizează că nu este suficient. În multe țări, regenerabilele nu înlocuiesc combustibilii fosili, deoarece cererea de energie crește prea repede. Astfel, poluarea care provoacă încălzirea globală continuă să crească, iar fiecare fracțiune de grad în plus duce la consecințe climatice tot mai grave.

Transformarea completă a sectorului energetic într-unul curat nu este încă inevitabilă, avertizează Hannah Pitt, directoare la grupul independent de analiză Rhodium Group, care coordonează cercetarea în domeniul energiei internaționale. „Nu e o victorie asigurată”, a spus ea.

Marile țări vinovate de poluare trec la energie solară – dar nu renunță încă la combustibilii fosili

După decenii în care au pompat cantități uriașe de carbon în atmosferă pentru a-și dezvolta economiile, cele mai poluante țări din lume se orientează tot mai mult către energia curată. Principalul motiv: energia regenerabilă devine tot mai ieftină. În special energia solară cu cost redus alimentează această explozie globală a energiei verzi.

China a fost descrisă drept „prima electrostată” din lume. Nicio altă țară nu se apropie de ea în privința capacităților regenerabile: doar anul trecut, China a instalat mai multă energie eoliană și solară decât întreaga capacitate regenerabilă aflată în funcțiune în Statele Unite.

La finalul anului trecut, China depășise 1.400 GW de capacitate eoliană și solară, iar alte 500 GW sunt deja în construcție.

Prin contrast, Statele Unite frânează dezvoltarea surselor regenerabile, deoarece președintele Donald Trump încearcă să blocheze proiectele de energie curată. Chiar și așa, vântul și soarele reprezintă cea mai mare parte a noilor surse de electricitate. SUA ocupă locul al doilea în lume în creșterea capacităților solare, după China, potrivit datelor Ember.

Actualul boom american al energiei verzi este alimentat parțial de companii care se grăbesc să profite de creditele fiscale pentru energie curată introduse în perioada Biden, înainte ca acestea să expire. Dar chiar și fără stimulente federale, energia solară, bateriile și turbinele eoliene terestre rămân printre cele mai ieftine și rapide forme de energie de instalat.

India, cea mai populată țară de pe planetă, stabilește și ea recorduri în domeniul energiei regenerabile, fiind una dintre națiunile în curs de dezvoltare cu cea mai rapidă creștere a capacităților solare și eoliene, potrivit unui raport BloombergNEF. Uniunea Europeană, la rândul ei, vrea ca până la sfârșitul deceniului aproape 43% din energia sa să provină din surse regenerabile.

Totuși, marii emițători nu au renunțat la combustibilii fosili. În China, cea mai mare sursă de emisii de carbon din lume, producția de cărbune a atins anul trecut un nivel maxim al ultimului deceniu. Țara are un obiectiv climatic modest pentru următorii zece ani, iar creșterea cererii de energie ar putea împiedica reducerea reală a emisiilor.

În SUA, consumul de energie pe bază de cărbune crește din nou, sporind poluarea, potrivit raportului Ember. India apelează la combustibili fosili pentru a-și susține expansiunea economică, iar Uniunea Europeană a înregistrat o mică creștere a producției din surse fosile pentru a compensa scăderea energiei eoliene și hidroelectrice cauzată de secetă.

Țările surpriză care accelerează tranziția spre energie curată

O schimbare semnificativă are loc în America de Sud, Africa, Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu, adesea susținută de avalanșa de panouri solare, baterii și componente de turbine eoliene ieftine din China, care domină producția globală de tehnologie verde.

„Vedem cum lumea începe să beneficieze de această producție la scară uriașă, permițând economiilor emergente să profite de oportunitatea de a face un salt direct în noua eră energetică”, a spus Lars Nitter Havro, șef al departamentului de analiză macroenergetică la compania norvegiană Rystad Energy.

De exemplu, Nepalul, care acum câțiva ani abia avea mașini electrice, a ajuns ca 76% dintre noile vehicule să fie electrice, grație importurilor de automobile pe baterii din China. Țara himalayană se bazează aproape integral pe energie curată, folosind hidroenergia abundentă pentru a-și alimenta rețeaua electrică.

Unele țări realizează tranziții uimitor de rapide, adăugând atât de multă energie solară încât aceasta devine o sursă majoră de electricitate în doar câțiva ani, nu în decenii.

Pakistan, Chile, Grecia și Ungaria sunt printre cele care avansează spectaculos.

Acum zece ani, Ungaria aproape că nu avea energie solară, dar a cunoscut o explozie rapidă. În ciuda unui guvern autoritar de dreapta, țara a încurajat instalarea de panouri solare pe acoperișuri și centrale mari, prin subvenții guvernamentale și reguli simplificate.

Chile instalează cantități uriașe de panouri solare în Deșertul Atacama, iar Grecia a cunoscut, la rândul ei, un avânt major, cu panouri amplasate pe dealurile și insulele sale mediteraneene.

Poate cel mai spectaculos caz este Pakistanul, care trăiește una dintre cele mai rapide revoluții solare din lume: în doar șase ani, ponderea energiei solare în producția sa de electricitate a crescut de la 0 la 30%. „Este incredibil”, a spus Havro. „Acesta este punctul de cotitură. Lucrurile încep să se miște mai repede decât și-au imaginat mulți.”

Totuși, construirea de capacități regenerabile nu este suficientă. Țările trebuie, de asemenea, să îmbunătățească integrarea energiilor intermitente – cele care funcționează doar când e soare sau vânt – cu baterii care pot stoca energia produsă.

Unii analiști avertizează că resurse precum cărbunele, petrolul și gazul nu vor dispărea curând în multe regiuni. „Multe tehnologii bazate pe combustibili fosili vor continua să joace un rol semnificativ (în țările în curs de dezvoltare), chiar și în creștere până în 2050”, spune Pitt de la Rhodium Group. „Sursele regenerabile trebuie să țină pasul cu această creștere economică pentru a reuși să reducă efectiv emisiile.”

Compania Rystad are însă o viziune mai optimistă, deoarece regenerabilele sunt adesea cea mai ieftină opțiune. „În țările unde nu există o infrastructură fosilă adânc înrădăcinată, vedem cum apare un efect de ‘salt tehnologic’ către noua eră energetică”, explică Havro.

Țările în curs de dezvoltare ar putea, astfel, să depășească marile economii în tranziția către energia curată, demonstrând începutul unei noi epoci energetice, spune Wiatros-Motyka de la Ember. „Acum nu mai poate fi oprit.”